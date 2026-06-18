Jean-Remy von Matt: «Die Schweiz war für mich lange toxisch»

Mit seiner Biografie «Am Ende» schaffte es Jean-Remy von Matt unlängst in die Spiegel-Bestseller-Liste (persoenlich.com berichtete). Vor genau 35 Jahren gründete er mit seinem Geschäftspartner Holger Jung Jung von Matt, die wohl angesagteste Kreativadresse im deutschsprachigen Raum. Daneben beriet er Angela Merkel und prägte mit dem Slogan «Geiz ist geil» das Selbstverständnis eines ganzen Landes. Seine Devise «Wir bleiben unzufrieden» zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. In der aktuellen Folge des persoenlich.com-Podcast «50 Jahre ADC» erzählt Jean-Remy von Matt von seinen Erfolgen und Niederlagen.

Jean-Remy von Matt ist in Brüssel geboren und wuchs als älterer Bruder von Dominique von Matt in Zürich auf. Nach dem Rauswurf aus der Klosterschule Einsiedeln und dem missglückten Versuch, in der Schweizer Werbung Fuss zu fassen, wanderte er nach Deutschland aus, wo er zu einem der berühmtesten und erfolgreichsten Kreativen wurde. Nach Jobs bei BMZ (Baums, Mang, Zimmermann) in Düsseldorf als Junior-Texter, war er Texter bei Ogilvy & Mather, Creative Director bei Eiler & Riemel/BBDO und ab 1986 als geschäftsführender Gesellschafter bei Springer & Jacoby. 1991 gründete er zusammen mit Holger Jung die Werbeagentur Jung von Matt, die immer noch inhabergeführt ist und 24 Tochtergesellschaften hat. Heute ist Jean-Remy von Matt längst in der deutschen und der Schweizer Hall of Fame der Werbung. Von Matt lebt in der Stadtmitte von Berlin und ist heute vor allem als Künstler tätig.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.