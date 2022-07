Die 50 Jurorinnen und Juroren der Jury eins haben unter der Leitung von Jurypräsident Peter Felser und den fünf Jury-Vorsitzenden (Anne Muhl, Katrin Schmid, Urs Krucker, Gordon Nemitz und Simon Rehsche) die Jurierung der ersten Runde abgeschlossen: 41 von 88 eingereichten Arbeiten wurden in das Rennen für einen Effie Award 2022 geschickt. Die Bewertung erfolgte nach dem weltweit anerkannten Punktesystem von Effie International.

Die komplette Shortlist ist hier abrufbar.

Welche Einreichung Bronze, Silber oder Gold gewinnt, entscheidet die Jury zwei, welche am 8. September 2022 tagen wird.

Am 10. November werden die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner an der Effie-Gala im «Kaufleuten» gefeiert. In möglichen 22 Kategorien wird jeweils Gold, Silber und Bronze verliehen. Die Gold-Gewinner qualifizieren sich automatisch für den möglichen Gewinn eines Grand Effie. Die Grand-Jury wird dies unmittelbar vor der Gala entscheiden und den Gewinner exklusiv an der Gala bekanntgeben.

Entscheider aus Unternehmen, Agentur- und Medienvertreter erleben im Rahmen der Award-Verleihung, welche Kampagnen im vergangenen Jahr ihre Ziele am besten erreicht haben.

Die Effie Awards Switzerland werden in der Schweiz seit 1985 alle zwei Jahre von Leading Swiss Agencies (LSA) verliehen, dem Verband der führenden Kommunikations- und Mediaagenturen. Sie gelten als nationaler Oscar der Branche und zeichnen die wirksamste Marketingkommunikation in 22 Kategorien aus.

Weitere Informationen dazu in Kürze auf www.effie.ch.