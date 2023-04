«Näher an Persönlichkeiten» ist in der DNA der Schweizer Illustrierten verankert. Die Redaktion präsentiert jede Woche «spannende Menschen aus einer persönlichen Perspektive», wie es in einer Mitteilung von Ringier Axel Springer Schweiz heisst.

Die neue Kampagne greift dies auf und zeigt in fünf Sujets, wo die Schweizer Illustrierte den Persönlichkeiten näher kommt. Auf den Sujets sieht man eine Leserin oder einen Leser beim Schmökern in der SI in einer Alltagssituation: zu Hause, unterwegs, in einem Restaurant, beim Zurechtmachen für den Ausgang. Das Magazin selbst wird im Bild als Symbol für die Lebenswelten der Persönlichkeiten dargestellt: So ist die SI mal eine Schwingerhose, – weil näher beim König –, mal eine Filmklappe – weil näher bei den Filmstars – oder eine Kochmütze – weil näher bei den Spitzenköchen.

Die Idee und das Konzept der Werbekampagne stammt von Frank Bodin. «Die Schweizer Illustrierte ist der Seismograf der Schweizer Gesellschaft, denn kein anderes Medium verfügt über einen derart persönlichen Zugang zu aussergewöhnlichen Menschen und vermag diese darum einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen», wird der Werber zitiert. «Diese besondere Nähe ist denn auch die Idee der Kampagne: Wer in der Schweizer Illustrierten liest, hält eigentlich wichtige Dinge der darin porträtierten Stars und Persönlichkeiten in Händen. Bewusst werden dabei die Leserinnen und Leser mit ihrem Interesse an für unsere Gesellschaft wichtigen Menschen ins Zentrum gerückt.»

An der Kampagne beteiligt (v.l.): vorne: Geri Born, Marcel Britt, Vera Studhalter; hinten: Bigi Otto, Rennie Diethelm, Martina Eith. Es fehlt Frank Bodin. (Bild: zVg)





Verantwortlich bei Schweizer Illustrierte: Martina Eith (Brand Manager, Projektleitung), verantwortlich bei Bodin Consulting, Zürich: Frank Bodin (Konzept und Idee); Produktion & Casting: Agentur Find A Face; Styling: Rennie Diethelm; Hair & Make up: Bigi Otto; Locations & Art Direction: Saloon Creatives, Zürich, Marcel Britt und Vera Studhalter; Fotografie: Geri Born (Fotograf Schweizer Illustrierte). (pd/cbe)