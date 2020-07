Die Lewa Savanne im Zoo Zürich ist fertig und «Züri wird wild». Die tierischen Neuzuzüger erobern im Flug die schöne Stadt, in der sie leben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.







Für die ZKB sei das langjährige Sponsoring des Zoos ebenfalls eine Herzenssache. Grund genug für ein Refresh des Engagements zur Eröffnung der Savanne. Gemeinsam mit der Agentur Cash Cow Farmers wurde die crossmediale Kampagne «Züri wird wild» erarbeitet, die in den nächsten Jahren digital, in Social Media, Print, Out of Home, in allen internen ZKB-Kanälen und Filialen sowie im Vorprogramm des Allianz Cinema zu sehen sein wird.

Die Kampagne ist nach der Bewerbung des ZVV-Sponsorings «App durch die Nacht» im vergangenen Jahr bereits die zweite grosse Kampagne, die Cash Cow Farmers für die Zürcher Kantonalbank umsetzt.

Dazu lässt sich Benjamin Dresel, Inhaber und Creative Director bei Cash Cow Farmers, wie folgt zitieren: «Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen ZVV-Kampagne nun auch das Zoo-Engagement der ZKB bewerben zu dürfen. Das Shooting der sommerlichen Motive im Winter war eine schöne Challenge. Wir hoffen mit der Kampagne neues Interesse für Europas schönsten Zoo zu wecken.»

Annina Krauer, Kampagnen-Managerin bei der Zürcher Kantonalbank, sagt: «Der Wow-Effekt, wenn man die Tiere, welche zuvor nur auf Green Screen existierten, ins geshootete Bildmaterial einsetzt, war für mich einmalig. Die Technik ist zwar nicht neu, wurde aber so das erste Mal für die Zürcher Kantonalbank umgesetzt. Es war toll zu sehen, wie das Compositing Form annahm und die wilden Tiere am Schluss ganz gemächlich und selbstverständlich durch Zürich streifen.»





Verantwortlcih bei Cash Cow Farmer: Gudrun Cordts (Creative Director Art), Benjamin Dresel (Creative Director Text); verantwortlich bei der ZKB: Annina Krauer (Kampagnen-Managerin). (pd/lol)