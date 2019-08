Formeldrei hat anlässlich der Namensänderung von Vifor Consumer Health zu Verfora eine Dachkampagne kreiert: Bunte Quälgeister sensibilisieren für die kleinen Alltagsbeschwerden. Jetzt haben Kopfus Klopfus, Schnupfus Maximus und Fiebrus Plagus Zuwachs bekommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

So schlägt Hustus Reizus jetzt plötzlich auf die Brust und sein Bruder Hustus Hockus lässt einfach nicht locker. Auch Krampfus Muskulus zwickt aufs Mal im Bein und Müdus Schwerus macht Sie schlapp. Pollus Juckus kitzle in der Nase und Reisus Krankus drücke auf den Magen.

Die Kampagne sei für sämtliche Verfora-Brands in den letzten Wochen und Monaten am POS ausgerollt worden. Für Itinerol und Triofan Heuschnupfen realisierte Formeldrei zudem je einen TV Spot, der zeige, wie wirkungsvolle Produkte, den kleinen Übeln des Alltags zu Leibe rücken. Und zusätzlich throne Reisus Krankus auf einem Megaposter im HB Zürich und glänzt in Online-Videos.

Verantwortlich bei Verfora: Chantal Weibel (Head of Marketing Verfora Pain und CCR); verantwortlich bei Formeldrei: Moritz Adler (Kreation und Konzept), Marco Mesot (Beratung und Konzept), Lisa Apolloni (Beratung), Lukas Bürki (Art Direction), Matthias Guggisberg (Grafik). Verantwortlich bei Arillo: Sebastian Hirn (Art Direction und UX/UI Design), Arthur Ruppel (Beratung und UX/UI Design), Nicolas Cusan (UX und Development), Sebastian Fischer (Tech-Lead und Development); verantwortlich bei Boutiq: Mike Huber (Director), Chantal Gugger (Producer), Marco Fischer (Producer & Creative Director); Colorbleed (3D Animation); Noe Flum (Fotograf). (pd/log)