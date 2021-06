C&A: Die Vielfalt der Frauen feiern

C&A erweitert sein Unterwäsche-Sortiment für Frauen. Die neue «Tribe Lingerie»-Kollektion bietet gemäss Mitteilung acht neutrale Farbtöne, die noch besser zur Haut und den Teints ihrer Trägerinnen passen.

Mit der Einführung der «Nude for all»-Dessous will es der Modehändler allen Frauen leichter machen, den perfekten Farbton zu finden. Die neue Kollektion soll möglichst alle Körperformen berücksichtigen und folgt keinen Schönheitsidealen – ein Anspruch, der durch den Slogan «For every body» nochmals verdeutlicht wird.

In einer starken und eindrucksvollen Kampagne präsentieren Models mit unterschiedlicher Körperform, Herkunft und Alter die Kollektion. Die Bilder sind weniger retuschiert, um die Bedeutung von Selbstvertrauen, Vielfalt, Inklusion und Natürlichkeit zu unterstreichen, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Tribe Lingerie-Kollektion ist ab dem 1. Juli 2021 erhältlich. (pd/lom)