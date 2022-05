Bandara: Die virtuelle Realität zeigt den Weg zum Auto

Der Carsharing-Dienst Mobility feiert dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum. Zu diesem Anlass haben die Zürcher AR- und VR-Spezialisten von Bandara eine AR-Erfahrung entwickelt, bei welcher man durch virtuelle Ballone zum nächsten Mobility-Standort geführt wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Startpunkt sind 500 Plakate, die gezielt in der Nähe von Standorten geschaltet wurden.

Via QR-Code gelangt man auf eine Landing Page, welche aufgrund von GPS-Daten den Weg zum nächsten Mobility-Standort ermittelt. An jeder Weggabelung schwebt ein Augmented-Reality-Ballon, den es einzusammeln gibt. Bis man schliesslich am Standort ankommt, wo ein kostenloses Testabo wartet, das entweder selbst genutzt oder verschenkt werden kann.

Die OOH-Kampagne von Stuiq zeigt auf, dass Mobility für jedes individuelle Bedürfnis und für jede Transportaufgabe genau die richtige Lösung bietet – ein Mobility-Auto in allen Grössen und direkt in der Nähe.

Dank einer präzisen Mediaplanung wurde diese Nähe in der Plakatkampagne erlebbar, heisst es in der Mitteilung weiter. Mobility ermittelte 300 Standorte mit Wachstumspotenzial und Mediatonic buchte dazu passende qualitative OOH-Platzierungen, wobei auf jedem Plakat die Distanz zum nächsten Mobility-Standort angegeben wird.

Mit diversen Kurzvideo-Formaten auf YouTube, Instagram, TikTok und Snapchat wird die Kampagne in den digitalen Raum verlängert. Erste Resultate zeigen eine 15 Prozent über den üblichen Benchmarks liegende Completion- und Interaktionsrate der Videos.

Leadagentur: Stuiq Mediaagentur: Mediatonic AR-Umsetzung: Bandara. (pd/mj)