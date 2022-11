Die höher gelegenen Flanken der Glarner Bergwelt zeigen sich bereits weiss verzuckert. Wie immer drücken alle Schnee-Enthusiasten alle möglichen Daumen, damit das weisse Gold bald die Talsohle erreicht und sich das Glarnerland in seinem schönsten Weiss zeigt.

Die Schneesportgebiete sind mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen, um unseren Gästen die schönsten Pisten, aussichtsreichsten Pfade und lauschigsten Hüttenerlebnisse zu präsentieren, heisst es in einer Mitteilung von Visit Glarnerland.

Unterdessen soll «unsere Zürcher Freunde» gluschtig auf das Glarnerland gemacht werden. Mit der Kampagne «Raus aus dem Nebel – rein in die Sonne» will die Tourismusorganisation Winterfans rund um den Zürichsee raus aus der Nebelsuppe und rein ins Wintermärchen im Glarnerland locken. «Dabei weisen wir darauf hin, um was für einen Katzensprung es sich eigentlich handelt, um vom Flachland mitten ins Hochgebirge und damit mitten in einen Wintertraum zu gelangen», heisst es in der Mitteilung. Die Kampagne werde digital sowie analog mittels Plakaten ausgespielt. (pd/cbe)