Jung von Matt/Limmat: Die Vorsorge selber in die Hand nehmen

Fakt ist: Viele Menschen wissen gar nicht so genau, wer sich um ihre private Vorsorge kümmert. Oder es ist ihnen auch einfach etwas egal. Frankly ändert das. Die Vorsorge-App der ZKB aktiviert die Schweizerinnen und Schweizer, ihre Vorsorge selber in die Hand zu nehmen – und verdeutlicht das auch gleich mit der langfristigen Leitidee «Du hast es in der Hand». Durch ein vollständig digitales Onboarding ermöglicht Frankly schnell und einfach Zugang zur wertschriftenbasierten privaten Vorsorge, heisst es in einer Mitteilung.

Jung von Matt/Limmat hat die Zürcher Kantonalbank beim Launch der App als strategische und kommunikative Leitagentur unterstützt und die Kampagne mit diversen Partnern, unter anderem Webrepublic und The House Agency, umgesetzt.

Der Waschbär, der Banker meines Vertrauens

Obwohl das Thema «private Vorsorge» ständig in aller Munde ist und der Bevölkerung unter den Nägeln brennt, ist die Auseinandersetzung damit erstaunlich gering. Auftritt: Das Känguru, der Waschbär, das Murmeltier und das Alpacca. Gemeinsam und in unterschiedlichen Bewegtbildformaten führen sie vor Augen, dass man seine private Vorsorge nicht von irgendjemandem verwalten lassen sollte.



Die Kampagne ist umfassend und always on – wie das Produkt. Zu den Awareness-Massnahmen gehören beispielsweise Display, Social, TV und Print Ads, Kinospots sowie OOH-Massnahmen.



Im Verlauf der Customer Journey kommen potenzielle Interessentinnen und Interessenten an diversen Online-Touchpoints mit den konkreten Vorteilen von Frankly in Berührung. Ob einfacher Transfer, Sicherheit oder Transparenz, jeder Vorteil der App Frankly wird durch Retargeting der Zielgruppe mehrfach ausgespielt und als Customized Online Ads breit kommuniziert.

Je nach Bedürfnis werden Interessierte auf individuelle Customized Landing Pages geführt (hier ein Beispiel). Die Landing Pages dienen als interessenspezifischer Informations-Hub und motivieren zukünftige Kundinnen und Kunden getreu ihren Bedürfnissen zum App-Download.

Agiles Setup für volatile Zeiten

Angesichts der volatilen wirtschaftlichen Situation zum Markteintritt von Frankly ist es für die Kampagnenausspielung umso wichtiger, auf Unvorhergesehenes reagieren zu können, heisst es in der Mitteilung weiter. Kern der Media-Strategie sei ein agiles Kampagnen-Setup, das laufend überprüft und optimiert werde. Das agile Setup habe es möglich gemacht, die Kampagne trotz der ausserordentlichen Situation pünktlich zu lancieren und den aktuell vorherrschenden Gegebenheiten anzupassen.

Erfolgreicher Prelaunch

Vor dem Launch wurden mithilfe eines Referral-Programms Leads generiert. Durch eine Newsletterabonnierung und Weiterempfelung im eigenen Netzwerk konnten sich die Userinnen und User diverse Vorteile sichern. Je mehr Freunde und Bekannte sich registrierten, desto länger wurde der Zeitraum, in dem Frankly kostenlos genutzt werden kann.

Während in der Hauptkampagne die Frankly-Website die wichtigsten Infos zur Verfügung stellt, wurde für die Prelaunch-Phase eine Microsite mit personalisiertem Dashboard konzipiert. Der Lancierungs-Event am 19. März 2020 wurde auf Grund der ausserordentlichen Lage in der Schweiz via Facebook-Stream öffentlich übertragen.

Verantwortlich bei ZKB: Nirmala Alther (Markt PR), Angela Baumann (Leiterin Kampagnen-Management), Monica Dreyer Staub (Leiterin Marketing und Markenführung), Bettina Giménez (Leiterin App-Marketing), Livia Otth (Projektleitung Marketing und Kommunikation), Alexandra Rahm (Performance Marketing), Dominik Streich (Branding), René Weiss (Leiter Touchpoint-Management & Kampagnen), Nadja Wirth (Social Media); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Rob Hartmann (Creative Direction), Jehmsei Keo, Eric Markowski, Stefano Sciolti, Samuel Christ (Text), Cansu Sezer, Niko Pelz, Vanessa Savi (Art Direction), Daniel Muther, Samir Behlsen (UX), Christian Omlin, Paolo Marioni (Strategie), Laura Saner (PR) Andrea Müller, Simon Bietenhader (Projektleitung), Nick Schoberth (Client Director), Vera Riemeier (Executive Project Director), Carsten Jamrow (Executive Creative Director), René Schwarz (Chief Experience Officer); verantwortlich bei Jung von Matt/TECH: Aleš Kozina (Frontend-Development), Samuel Hauser (Full-Stack-Development), Piotr Skwira (Application Development), Piotr Kamiński (Application Development), Michelle Danilschenko (Managing Director, Creation & Experience), Stefan Bruggmann (Managing Director, Development), Christian Koop (Managing Director, Technical Consulting); verantwortlich bei Jung von Matt/Services: Pepe Kägi, Fabrizio Rutishauser, Claudia Weiss, Desirée Lanz (Medienrealisation); verantwortlich bei Adresult (Prelaunch-Website): Marc Dätwyler, Sascha Eisner, Kurt Schwendener; verantwortlich bei Webrepublic (Mediastrategie, Umsetzung & Realisation): Chris Hanan (Partner), Joël Meier (Director Media), Adrian Wenzl (Director Performance Marketing), Selina Spannagel, Leslie Frey, Michael Zenhäusern (Social Media Marketing), Lorin Vögeli, Gary Gantner (Programmatic Advertising), Christoph Voellmy, Courtney Binkert, Petra Jaksic, Cléo Kingsada (SEA), Katja Martinello, Julian Schnaars, Tendai Bollinger (Graphics&Design), Boris Meier, Silvan Burnand (Digital Analytics), Amanda Possa (Projektleitung); verantwortlich bei The House Agency AG (Mediastrategie & Realisation): The House Agency AG: Stephan Suter (Media Director, CEO), Verena Hofmann (Senior Media Consultant), Nikolina Caleta (Senior Media Consultant), Nadine Vasella (BGL); verantwortlich bei Jeff (Launch-Event): Nicolas Jakob (Grafik), Peter Day (Partner), Matthias Klöti (Produktionsleitung), Luca Ljaskowsky (Produktions-Assistenz), Linus Eidenbenz (Projektleitung); verantwortlich bei Czar Film AG (Bewegtbild): Jan Fincke, Sandy Blum (Executive Producer), Philippe Favre (Producer), Bart Timmer (Regie), Adam Wallensten (DoP), Jingle Jungle (Tonstudio), BaconX (PostProduktion); In a nutshell – kurzgesagt Gmbh (Animation). (pd/cbe)