Aus Magic Ticket (ehemaliger Kinderclub) und gleis7.ch (ehemaliges Jugendprogramm) wird neu SwissPass Smile. Ein kostenloses Programm des Schweizerischen öffentlichen Verkehrs, das den Alltag sowie die Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien mit immer neuen Ideen erfreuen will.

Die Online-Plattform swisspass.ch/smile bietet eine breite und individualisierte Auswahl an exklusiven Angeboten von spannenden Marken und viel Inspiration für kleine und grosse Ausflüge. Egal, ob man also auf Entdeckungsreise durch die Unesco-Schätze des Landes gehen möchte oder lieber nach neuen Badis sucht – bei SwissPass Smile erhält man das Gesamtpaket-Reiseerlebnis aus einer Hand, heisst es in der Mitteilung von TBWA\Zürich.

Die neue Kampagne «Viel erlebt», die das Angebot von SwissPass Smile bewirbt, ist seit Anfang August in der Schweiz zu sehen. Im Fokus stehen Kinder, Jugendliche und Familien – die sich im Zug oder im Postauto eine wohlverdiente Pause gönnen, schliesslich haben sie dank SwissPass Smile bereits ganz viel erlebt. Die Sujets glänzen im neuen Film, auf Plakaten und in einer breit angelegten Online-Kampagne, heisst es weiter.







Als Mitglied von SwissPass Smile geniesst man nicht nur die spannenden Ziele, sondern auch den Weg dorthin. Kinder (und Junggebliebene) können mit MärliTrax ein besonders Hörspiel über das kleine Schlossgespenst von Rapperswil lauschen. Das Märchen ist kostenlos über die Online-Plattform exklusiv in allen Zügen des öffentlichen Verkehrs der Schweiz zugänglich und wurde von der beliebten Zugstrecke St. Gallen - Genf inspiriert.

Die Digitale Bibliothek ist ein weiteres Angebot der Online-Plattform. Mitglieder können in allen Zügen in einer handverlesenen Auswahl von Sachbüchern und Romanen stöbern und während der Fahrt kostenlos lesen. Die Bibliothek wurde in Zusammenarbeit mit Orell Füssli entwickelt.

Für Konzeption, Design und Kampagne ist TBWA\Zürich verantwortlich, die den Etat nach einem mehrstufigen Pitch gewinnen konnte. Die Umsetzung der Online-Plattform erfolgte in Zusammenarbeit mit Unic. Die Responsive Website zeigt den verschiedenen Zielgruppen immer individuelle Inhalte und sorgt so für noch höhere Relevanz im Alltag und der Freizeit.

