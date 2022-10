Die Jury der Effie Awards Switzerland verkündet nach den Bronzegewinnern nun auch jene Cases, die einen Silber-Effie gewinnen:





Geberit Aqua Clean «Handbutts» (Kategorie Highlight)

«Steigerung aller relevanten KPIs: +355 Prozent Engagement Rate; +105 Prozent View-Through-Rate; +33,9 Prozent Conversion Rate und bis zu unglaublichen +1700 Prozent bei der Anzahl der Interactions. Was man mit einem nackten Po so alles erreichen kann. Diese Highlight-Aktivierung für Geberit AquaClean zeigt eindrucksvoll, wie wirksam ein starkes und vor allem überraschendes Visual in unserer Content-überfluteten Welt immer noch sein kann. Einen nackten Hintern in einem Umfeld zu sehen, in dem Nacktheit sonst rigoros wegzensiert wird, ist ein echter Thumbstopper … auch wenn sich der Po später gar nicht als Po herausstellt.»

Auftraggeber: Geberit International

Lead Agency: Wunderman Thompson Switzerland

Weitere Agenturen / Unternehmen: Eqal Visual Productions, Mediacom





SBB HR Marketing «Back to business» (Kategorie Employer Branding & Recruiting)

«Mit den SBB-‹Back to Business ›-Angeboten ist es gelungen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken (1201 qualifizierte Bewerbungen) und die SBB als moderne Arbeitgeberin zu positionieren (650'000 Franken PR-Value). Die SBB ist neue, innovative Wege gegangen und hat sich gewagt, in einem Bereich nach Talenten zu suchen, der bisher von anderen Marken vernachlässigt wurde: bei den Wiedereinsteiger:innen. Den Kern der Initiative bildeten fünf Wiedereinstiegsprogramme im Teilzeitpensum und in verschiedenen Unternehmensbereichen, sowie das erste betreute Vorstellungsgespräch der Schweiz, an das Kandidat:innen ihr Kind gleich mitnehmen können. Die ETH-Studie über den wirtschaftlichen Nutzen von Wiedereinsteiger:innen hat zudem den Weg für Nachahmer bereitet.»

Auftraggeber: SBB

Lead Agency: Farner Consulting





ZCS Lions «Essence of Lions» (Kategorie Activation)

«Mit ‹The Essence of Lions› wurden die Herzen der Fans mit echter Leidenschaft zum Schmelzen gebracht. Das mit Emotionen und Leidenschaft aufgeladene Eisfeld als symbolischer Inbegriff des vermissten Stadions wurde abgetaut und in besonderen Fläschchen an die Saisonkartenbesitzer:innen geschickt. Wenn wir die Fans nicht zum Eis bringen können, müssen wir das Eis zu den Fans bringen, denn das Eis der ZSC Lions ist das Eis der Fans. Und das mit Erfolg: Die Fans feierten das Geschenk, die Verbindung zwischen Fans, Club und Spielern wurde weiter gestärkt und das budgetierte Minus beim Saisonkartenverkauf kam so gar nicht erst zustande.»

Auftraggeber: ZSC Lions Eishockey

Lead Agency: Serviceplan Suisse





Migros Fachmärkte «Beratungshero» (Kategorie New New)

«Der Migros-Beratungshero ist Top of Mind bei der Schweizer Bevölkerung. Die Bekanntheit wurde um 15 Prozent von 59 auf 68 Basispunkte erhöht und rund 4000 Videoberatungen wurden pro Woche durchgeführt. Im Februar 2021 steckt die Schweiz im zweiten Corona-Lockdown. Auch die Migros Fachmärkte müssen darum grosse Teile ihres Sortiments abriegeln. Online erhält man jedoch weiterhin fast alles. Nur, wer kauft schon ein Fahrrad oder ein Bett ohne sich vorher beraten zu lassen? Die Kund:innen der Migros Fachmärkte können sich live von Mitarbeiter:innen in den Filialen beraten lassen – per Beratungshero, sprich einer Live-Videoberatung. Ein grossartiger Service, den bisher leider nur wenige kennen. Dies hat die Kommunikationsoffensive dramatisch verändert. Alle gesetzten Ziele wurden übertroffen und der Beweis erbracht: Videoberatung wirkt und ist ein starker Verkaufskanal.»

Auftraggeber: Migros Fachmarkt

Lead Agency: Publicis Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: Prodigious, Pumpkin Film, Sebahat Film + Foto





DillySocks «Wie man Junge aus den Socken haut» (Kategorie Social Media)

«Mit sehr geringem Budget konnte das Maximum aus den genutzten sozialen Kanälen herausgeholt, eine neue Kundengruppe erschlossen und mit einer Umsatzsteigerung von +57 Prozent im Weihnachtsgeschäft das überlebensnotwendige Wachstum geschaffen werden. Mit kleinem Budget in einem übersättigten Markt mit starker, etablierter Konkurrenz, muss eine neue Kundengruppe erschlossen und überlebensnotwendiges Wachstum geschaffen werden. Dazu wurde in einer ersten Phase der erwachende Bewegungsdrang des kommenden Frühlings aufgegriffen (Awareness), um dann in Phase zwei den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit anzusprechen – immer mit bunten Socken und zum Nachahmen empfohlen. Die #DillyGaloppChallenge ging viral und DillySocks gewann über 10'000 neue Follower – auf einem Kanal, dem davor nur wenige hundert Leute gefolgt sind. In Phase zwei wurden die neue und bestehende Kundengruppe mit dem Kreieren von ‹Ugly Soxmas Sweatern› erneut animiert und DillySocks konnte Kapital aus der neu gewonnenen Bekanntheit schlagen.»

Auftraggeber: DillySocks

Lead Agency: Serviceplan Suisse

Weitere Agenturen / Unternehmen: Surpreme Music





Zalando «Chleiderchästli» (Kategorie Activation)

«Wie kann man in einem Markt, in dem einem schon fast alles gehört, weiterwachsen? Der Insight: Obwohl die GenZ den Blick in die Welt gerichtet hat, ist es doch die schweizerische Nähe, die Marken von ‹einer Marke› zu ‹ihrer Marke› macht. Und genau hier setzen wir an: Wir verbinden Mode mit Swissness und verleihen dem internationalen Player ein Schweizer Gefühl. Passend zur Jubiläumsfeier haben wir mit Mundartsänger Nemo und der Westschweizer Rapperin KT Gorique den Song ‹Chleiderschäschtli› released und zum Zentrum unserer Aktivierungskampagne gemacht. Damit konnten wir nicht nur die Webshop Besuche steigern, sondern auch die Anzahl der Bestellungen.

Auftraggeber: Zalando

Lead Agency: Jung von Matt Limmat

Weitere Agenturen / Unternehmen: Jung von Matt Services





Ikea Schweiz «Erfolgreich Haltung bewiesen» (Kategorie PR)

«Ikea ist eine der beliebtesten Schweizer Konsumentenmarken – besitzt aber noch wenig Profil als politisch denkendes Unternehmen und moderner Arbeitgeber. Mit der klaren Stellungnahme zum polarisierenden Thema Vaterschaftsurlaub und seiner gleichermassen identitätsorientierten, wie starke Reaktionen auslösenden ‹Wahlanleitung› ändert sich genau das. Ikea mischt sich dabei in einen emotional geführten Abstimmungskampf ein und bekennt klar Farbe pro Väter. Die PR-Initiative ‹Vaterschaftsurlaub› dominiert für das Unternehmen die Berichterstattung bezüglich Elternzeit (u.a. 45 Prozent Share of Voice gegenüber Credit Suisse, Google oder Lidl; 40+ Artikel in div. Leitmedien, über eine halbe Million Franken PR-Value) und verschafft Ikea hohe Sichtbarkeit in den Medien.»

Auftraggeber: Ikea Schweiz

Lead Agency: Rod Kommunikation





Migros V-Love «V-Love pflanzisiert die Schweiz» (Kategorie New New)

«Ein hochdynamischer und umkämpfter Markt, einige Jahre Rückstand auf die Hauptkonkurrenz und sehr komplexe Kundenbedürfnisse: In diesem herausfordernden Umfeld lanciert die Migros im Juni 2020 die Plant-Based Eigenmarke V-Love mit dem Ziel, die Schweiz zu pflanzisieren. Die Marke zeigt nicht mit dem Finger, sondern feiert mit ihrem lauten und selbstbewussten Auftritt sämtliche Ernährungsstile. V-Love ist ein halbes Jahr nach Launch Top of Mind in der wichtigen ‹Saison› Veganuary, umfasst rund 100 Produkte und ist Ende 2021 die bekannteste Plant-Based Marke der Schweiz. Dies trotz 45 Prozent weniger Mediainvest als die Hauptkonkurrenz. V-Love trug wesentlich dazu bei, dass die Migros 2021 die Marktführerschaft in der Produktkategorie Plant-Based zurückgewann.»

Auftraggeber: Migros-Genossenschafts-Bund

Lead Agency: Wirz Group

Weitere Agenturen / Unternehmen: Dynamo (Dentsu international Switzerland AG), Webstages, Webrepublic, ZDF Zurich Design Factory





Titlis Bergbahnen «The Lost Bully» (Kategorie Activation)

«Der Titlis ist erstens schneesicher und zweitens nur eine Autostunde von Zürich entfernt. Das wissen viele Zürcher nicht und fahren stattdessen ins Bündnerland. Eine sympathische und konzentrierte Aktion zu Beginn der Skisaison 21/22 rückt den Titlis in den Fokus der Zürcher:innen. Zürcher klauen am Titlis einen Pistenbully und verstecken ihn in Zürich. Der Titlis-Pistenchef meldet den Bully-Klau lautstark auf Social Media, lanciert die Suche in Zürich und setzt eine Belohnung für die Finder aus. Nach aufmerskamkeitsstarker Suche wird der Bully schliesslich gefunden und kehrt zurück zum schneesicheren Titlis. Nach einer engagierten Social-Media-Kampagne steigen die Website-Zugriffe um 30 Prozent und sorgen für +46 Prozent Ticketverkäufe zum Saisonstart.»

Auftraggeber: Titlis Bergbahnen

Lead Agency: Metzger Rottmann Bürge Partner





Samsung Galaxy S21 «Epic Mode» (Kategorie Activation)

«Die Aktivierung rund um den Samsung Epic Mode durchbricht den Marken-Blindspot der Zielgruppe: über 30‘000 junge Menschen bewerben sich (57 Prozent Apple User) und Samsung schliesst den Image-Gap zu Apple. Im Schweizer Smartphone-Markt schwächelt Samsung bei der strategisch wichtigen Zielgruppe der Gen Z. Eine Zielgruppe, die nur Augen für den ewigen Konkurrenten Apple hat und Samsung kaum wahrnimmt. Das neue Smartphone-Flaggschiff soll dies ändern: die extrem werberesistente, Apple-verliebte Gen Z soll für das Galaxy S21 von Samsung begeistert werden. Der entscheidende Insight: die junge Zielgruppe weiss ihr Leben auf Social Media gerne epischer in Szene zu setzen, als es in Wahrheit ist. Wir erlösen sie mit einem Wettbewerb vom Druck der Überinszenierung – denn der Gewinn beinhaltet ein Galaxy S21 mit 12 exklusiv Erlebnissen, die das Leben der Gen Z auch in echt episch machen: von der prall gefüllten Samsung Pay Kreditkarte bis zur Car-Key App, welche Zugang zu einem echten E-Auto verschafft.»

Auftraggeber: Samsung Switzerland

Lead Agency: Sir Mary

Weitere Agenturen / Unternehmen: Doity, Sugo, Publicis Media Switzerland





Coca-Cola «Pulitzer-Algorithmus» (Kategorie Media Innovation)

«Premium-News-Seiten, sind für die Konsumenten glaubwürdiger und vertrauenswürdiger, was zu einer besseren Performance führt. Medienkennzahlen wie Viewability und Video Completion Rate spiegeln diesen Mehrwert jedoch nicht wider. Deshalb war es unser Ziel, eine Lösung ohne Cookies zu entwickeln, die eine bessere Werbewirkung erzielt, indem sie vertrauenswürdige Informationsquellen unterstützt. Mithilfe von KI haben wir einen Algorithmus für den Medieneinkauf entwickelt, der Eye-Tracking- und Aufmerksamkeitsdaten nutzt, um den Mehrwert hochwertiger Newsseiten zu erkennen und eine 16 Prozent bessere Werbeerinnerung und eine um 36 Prozent bessere Werbewirkung zu erzielte.

Auftraggeber: Coca-Cola Schweiz

Lead Agency: MediaCom Switzerland





Swisscom «Move – Programmatic Postcards» (Kategorie Marketing Automation)

«Mit technischer Finesse und strategisch neuem Upsell-Ansatz für Bestandskund:innen erhöhte die Swisscom die Conversion Rate um bis zu 200 Prozent. Damit wird bewiesen: Dont't unterestimate post cards! Umzug bedeutet Neuanfang: Kund:innen sind offen und motiviert für neue Produkte oder einen Wechsel. Die erste Post im neuen Briefkasten ist hochemotional und relevant. Vor allem die Postkarte erlebt mit positivem Rezeptionseffekt eine höhere Aufmerksamkeit. Die Postkarte wird als neuer AI-basierter Automation-Kanal genutzt, bestehende Kund:innen mit hyperpersonalisierten Angeboten und automatisch erstellten und verschickten Postkarten zu überraschen. Dabei konnten wir bis zu dreimal höhere Conversion Rates in den wichtigsten Zielgruppen erreichen im Vergleich zu ähnlichen klassischen Marketing-Massnahmen.»

Auftraggeber: Swisscom

Lead Agency: TLGG



Die Gewinner der Effie Awards Switzerland 2022 werden am 10. November 2022 an der Award-Show im Kaufleuten Zürich gefeiert. (pd/cbe)