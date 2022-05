D&AD Awards: Diese Schweizer dürfen jubeln

Offiziell haben fünf Schweizer Arbeiten insgesamt sieben Shortlist-Platzierungen geholt. Eingereicht wurden die Arbeiten vom Schweizer Laufschuhhersteller On und den Agenturen Family und Wirz (persoenlich.com berichtete). Dabei ist es nach der ersten von zwei digitalen Preisverleihungen auch geblieben. Und doch wurden bereits Pencils verteilt, an denen sich auch Schweizer Unternehmen freuen dürfen.

So gewinnt Ärzte ohne Grenzen mit Sitz in Genf gleich drei Wood Pencil, dies in den Kategorien «Film / TV/VOD Commercials 31 – 120 Seconds», «Film / Health & Wellbeing» und «Sound Design & Use of Music / Audio Composition». Gewonnen hat die Arbeit «Click» von den Agenturen New Land London und The Unicorn:



Ein Yellow Pencil in der Kategorie «Sound Design & Use of Music / Sound Design» sowie ein Graphite Pencil in «Editing / Film» gibt es für die Arbeit «The Journey» im Auftrag von UNHCR mit Sitz in Genf. Den Lead hatten die Agenturen Don't Panic und String and Tins aus London:



Gejubelt werden darf auch beim Internationalen Olympischen Komitee IOC. Für die Arbeit «Stronger Together» gibt es einen Wood Pencil in der Kategorie «Direction / Film». Den Lead hatten Prettybird London, Uncommon Creative Studio und Salomon Ligthelm.



In diesem Jahr konnte der D&AD eine Rekordzahl von Einreichungen verzeichnen, und auch das Niveau der eingereichten Arbeiten erreichte ein aussergewöhnliches Niveau, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hier sehen Sie alle Gewinner. Alle Arbeiten mit Schweizer Beteiligung finden Sie hier. (pd/cbe)