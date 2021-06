Cannes Lions 2021: Diese sechs Schweizer sind in der Jury

Die Schweiz hat etwas zu sagen. Insgesamt sechs Schweizer Kreative entscheiden am Cannes Lions International Festival of Creativity in den Jurys mit:



Awarding-Jury

, Marketing Director, Fifa, Kategorie «Entertainment Lions for Sport» Patricia Corsi , Global Chief Marketing and Digital, Bayer Consumer Health, Kategorie «Health & Wellness Lions»

, Global Chief Marketing and Digital, Bayer Consumer Health, Kategorie «Health & Wellness Lions» Gerry D'Angelo, Vice President Global Media, Procter & Gamble, Kategorie «Media Lions»



Shortlist-Jury

, Head of Production, Frame eleven + partners, Kategorie «Film Lions» Oliver Schönfeld , Managing Director, TWmedia, Kategorie «Media Lions»

, Managing Director, TWmedia, Kategorie «Media Lions» Stephen Herold, Design Principal, IBM iX, Kategorie «Brand Experience & Activation Lions»



Nach der Absage im vergangenen Jahr findet die Werbe-Weltmeisterschaft 2021 komplett digital statt. «Cannes Lions Live» wird vom 21. bis 25. Juni durchgeführt (persoenlich.com berichtete). (cbe)