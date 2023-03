Den aktuellen Winter wird die Schweiz mit aller Wahrscheinlichkeit ohne Strommangellage überstehen. Die Lage könnte im nächsten Winter gemäss Bundesamt für Energie aber kritischer werden als in diesem Jahr. In einer Kampagne wird darum bereits jetzt für eine Notstrom-Vorsorge für den kommenden Winter sensibilisiert – auch weil die Installation von Notstrom-Anlagen oft mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Die Digital-Marketing-Kampagne soll die Problematik einer möglichen Mangellage verdeutlichen. Geplante Abschaltungen können nicht versichert werden und führen bei Unternehmen rasch zu hohen Ausfallkosten. «Diese Kosten, die bereits bei einem Unterbruch von wenigen Minuten entstehen, wollten wir in der Kampagne inhaltlich und visuell veranschaulichen», wird Flavio Dal Din, Kampagnenverantwortlicher und Mitinhaber bei Flin, in einer Mitteilung zitiert.

Im engen Austausch mit Avesco und der Videoproduktionsfirma Boff sind verschiedene Kurz-Videos entstanden, die zeigen, wie schnell es – auch ins Geld – gehen kann. Die Kurzsports werden in einer ersten Phase auf LinkedIn, Facebook und Instagram ausgespielt.

«Diesen Winter haben wir gut überstanden. Trotzdem müssen wir Unternehmen schon jetzt für den kommenden Winter sensibilisieren. Das ist eine Herausforderung», so Philipp Pongracz, Leiter Marketing bei Avesco. Viele Unternehmen würden sich erst im Herbst wieder mit der Thematik beschäftigen. Doch dann sei es aufgrund der Liefer- und Installationszeiten oft zu spät.

Die Kampagne läuft in mehreren Phasen bis im Spätsommer und wird durch Suchanzeigen-Kampagnen sowie Owned-Media-Massnahmen auf Social Media und über den Newsletter ergänzt.

Verantwortlich bei Avesco: Philipp Pongracz (Leiter Marketing), Helge Landberg (Kommunikations- & PR-Manager); verantwortlich Flin: Flavio Dal Din (Konzeption/Idee), Nicolas Glauser (Performance Marketing), Flurina Klarer (Performance Marketing); Film- und Bildproduktion: Alejandro Ortega (Videoproduktion/Boff), Joël Küpfer (Bildproduktion/Pixelfarm). (pd/cbe)