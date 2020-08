Locarno 2020

Ruf zur Solidarität für Schweizer Kinos

Das Festival will gemeinsam mit der Mobiliar Genossenschaft ein Zeichen für die Schweizer Kinos setzen.

Die Festivalausgabe «Locarno 2020 – For the Future of Films» macht sich für die Zukunft des Filmschaffens stark. Das Festival will gemeinsam mit der Mobiliar Genossenschaft ein Zeichen für die unabhängigen Schweizer Kinos setzen.