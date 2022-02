Agentur Koch: Digitalexperte Roger Müller stösst zum Team

Nach 16 Jahren bei der Swiss Football League stösst Roger Müller im Frühling 2022 zur Agentur Koch. In den vergangenen Jahren kümmerte sich Roger Müller bei der Profi-Fussballliga neben der Vermarktung vor allem um die Digitalisierung der Liga. Er wird bei der Agentur Koch die Bereiche Strategie, Digitalisierung und Customer Journey mit seiner Kompetenz ergänzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Müller kommt aus dem Wirtschaftsjournalismus, wo er über fünf Jahre für Tamedia tätig war. Mit seiner Weiterbildung CAS Digitale Strategie und Wertschöpfung bringe er zusätzliche Kompetenzen in seinem Rucksack mit.

«Mit Roger Müller stösst ein hervorragender Digitalexperte zu unserer Agentur», lässt sich Michael Koch, Mitinhaber und Head of Digital, in der Mitteilung zitieren. Müller sei für die Agentur Koch kein Unbekannter. Als Agentur habe man seit acht Jahren die Online-Kanäle der Swiss Football League geprägt und in dieser Zeit eng mit dem neuen Teammitglied auf Kundenseite zusammengearbeitet.

Digitalisierungskompetenz wird ausgebaut

Mit Müller verstärke die Agentur die Kompetenzen im digitalen Bereich und baut diese auch aus, wie es weiter heisst. Müller werde faktisch gesehen dem Team der Agentur Koch angehören. In dieser Funktion werde er digitale Kundenprojekte aus dem B2C- und B2B-Bereich führen. Mit seiner Sport-Kompetenz sei er natürlich auch ein ideales Bindeglied zur jüngsten Einheit von Koch – Koch Sports. Dort werde er sein Know-how und seine Erfahrung aus dem Sportmarketing einsetzen und Hand in Hand mit dem Managing Director von Koch Sports, Sascha Heyer, zusammenarbeiten.

«Mich reizt der Wechsel von der Kundenseite in die Agentur enorm. Die Konstellation bei Koch ist für mich wie geschaffen. Die Kommunikationsagentur wie auch Koch Sports eröffnen Felder, wo ich meine Leidenschaft und mein Wissen vollumfänglich einbringen kann», wird Müller zitiert.

Mit dem personellen Ausbau werde die Agentur bestehende und neue Kunden laut eigenen Angaben noch «fokussierter und ganzheitlicher in den komplexer werdenden, digitalen Themen voranbringen». (pd/tim)