Catsky Communication: Dominic Deville wirbt für Zahnarztpraxis

Publiziert am 07.06.2024

Catsky Communication hat für Nico Bühler, Inhaber einer Zahnmedizinischen Praxis, eine Kampagne umgesetzt. Dabei setzt die Agentur auf bekannte Gesichter, KI-generierte Visuals und Humor.



Angefangen beim Spot, in dem der reale Comedy-Star, Schauspieler und Punk-Musiker Dominic Deville die Hauptrolle spielt und ein älterer, gutaussehender, KI-generierter Herr aus Hollywood in einer Nebenrolle zu sehen ist. Über die Dreharbeiten des Spots mit Dominic Deville haben 20 Minuten und die Limmattaler Zeitung berichtet vor einem Jahr berichtet.



Der Spot ist zurzeit auf den Social-Media-Kanälen der Zahnarztpraxis zu sehen und wird demnächst auch im Kino gezeigt, heisst es in der Mitteilung. Dieser spielt darauf an, dass manche Plakate nicht selten von kritischen Zeitgenossen beziehungsweise Passanten mit ironischen Kommentaren bedacht werden – hier für einmal auf visuelle Art.

Zur Werbeoffensive gehört auch die Printkampagne, für die komplett KI-generierte Visuals mit zum Teil nicht ganz unbekannten Gesichtern realisiert wurden. Die Printkampagne läuft zurzeit schon, und zwar in Form von Fensterplakaten in den Trams der Limmattalbahn und ab 17. Juni auch in der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Die Visuals werden demnächst auch auf Social Media zu sehen sein.











Der Werbeauftraggeber und Inhaber der Zahnmedizinischen Praxis Nico Bühler habe sich bewusst für innovative, laute und aufmerksamkeitsstarke Werbung entschieden, um sich im hartumkämpften Markt Gehör zu verschaffen und der teils übermächtigen Konkurrenz die Zähne zu zeigen, heisst es weiter.



Zur Kampagne gehört auch die völlig neukonzipierte Website, für die insgesamt zwei Filme realisiert wurden – ebenfalls produziert von der Filmproduktion WirzFraefelPaal, verantwortlicher Produzent: Levente Paal. Für Website-Konzept, Filmscripts und Text/Content sowie Creative Direction zeichnet Claude Catsky verantwortlich. (pd/wid)