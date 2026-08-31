Publiziert am 31.08.2026

In den vier neuen Sujets treffen Hundebesitzerinnen, Rollschuhfahrer, Hobby-Horsing-Begeisterte und Pilates-Fans jeweils auf eine Person mit denselben Interessen. Die Bildwelt soll zeigen, dass sich auch spezifische Zielgruppen mit passender Datengrundlage gezielt ansprechen lassen.

«Gute Werbung sollte möglichst wenig dem Zufall überlassen», lässt sich Karina Chodorowska, Leiterin Marketing und Sales Solutions bei Swiss Post Advertising, in der Mitteilung zitieren. Cross-Moments-Advertising kombiniere Daten mit verschiedenen Werbekanälen, um Zielgruppen in relevanten Alltagsmomenten zu erreichen. Mit der Kampagne bewirbt der Vermarkter damit im Grunde sein eigenes Produkt: Cross-Moments-Advertising gehört zum Angebot, das Swiss Post Advertising selbst vertreibt.

Die Kampagne läuft laut Mitteilung digital, über Social Media, Programmatic Display, Print, DOOH und Spotify – in der Deutsch- und Westschweiz auf Deutsch, Französisch und Englisch.

Die erste Welle von «Kein Zufall» war im April mit einem als Aprilscherz getarnten Newsletter-Beitrag gestartet, der gelbe Regenschirme im Stadtraum inszenierte (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)