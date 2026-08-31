In den vier neuen Sujets treffen Hundebesitzerinnen, Rollschuhfahrer, Hobby-Horsing-Begeisterte und Pilates-Fans jeweils auf eine Person mit denselben Interessen. Die Bildwelt soll zeigen, dass sich auch spezifische Zielgruppen mit passender Datengrundlage gezielt ansprechen lassen.
«Gute Werbung sollte möglichst wenig dem Zufall überlassen», lässt sich Karina Chodorowska, Leiterin Marketing und Sales Solutions bei Swiss Post Advertising, in der Mitteilung zitieren. Cross-Moments-Advertising kombiniere Daten mit verschiedenen Werbekanälen, um Zielgruppen in relevanten Alltagsmomenten zu erreichen. Mit der Kampagne bewirbt der Vermarkter damit im Grunde sein eigenes Produkt: Cross-Moments-Advertising gehört zum Angebot, das Swiss Post Advertising selbst vertreibt.
Die Kampagne läuft laut Mitteilung digital, über Social Media, Programmatic Display, Print, DOOH und Spotify – in der Deutsch- und Westschweiz auf Deutsch, Französisch und Englisch.
Die erste Welle von «Kein Zufall» war im April mit einem als Aprilscherz getarnten Newsletter-Beitrag gestartet, der gelbe Regenschirme im Stadtraum inszenierte (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Swiss Post Advertising: Karina Chodorowska (Leitung Marketing & Sales Solutions), Fabiène Bachmann (Leitung Vermarktung Werbung), Laura Donati (Senior Projektleiterin Vermarktung Werbung), Yannick Lehmann (Performance Marketing Manager), Lukas Borner (Projektleiter Content); verantwortlich bei Brinkertlück Schweiz: Dennis Lück, Ed Dawson, Natasa Maricic, Daniel Hesse, Filip dos Santos, Manuel Scheuble (Kreation). Mira Baier, Martin Huber (Produktion & Projekt Management). Margarete Hertzsch, Manuel Köpfli (Foto & Video); verantwortlich bei Mediaplus Suisse: Sarah Hammami (Client Service Director), Hans-Hermann Hahn, Kay Tschannen, Leandro Schreiber und Rahma Gadri.