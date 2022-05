Wirz: Drei neue Partnerinnen und Partner

Die grösste unabhängige und inhabergeführte Agenturgruppe der Schweiz erweitert ihren Partnerinnen- und Partnerkreis auf 34 Personen. Mit Fabiana Imhof, Vanessa Lehmann-Spalleck und Nico Keramaris untermauert Wirz ihre Eigenständigkeit ein weiteres Mal, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fabiana Imhof

Nach acht Jahren und Durchlaufen diverser Stufen der Beratung von Assistentin bis Senior stellte sich Fabiana 2020 der neu geschaffenen Stelle «Casting Manager». Mit ihrer Erfahrung aus fast einer Dekade Wirz koordiniert sie die Kreation, castet alle Mitarbeitenden auf bevorstehende Projekte aufgrund von passenden Skills und rekrutiert neue Talente. Daneben prägt sie die Organisation von Wirz als gesamtheitliche Agentur und ist für diverse Projekte, Aktivitäten und Events für die Mitarbeitenden verantwortlich.

Nico Keramaris

Als Digital Consulting Director ist Nico seit März 2020 kundenübergreifend für das digitale Campaigning und die mediastrategische Planung von Kampagnen verantwortlich. Zu seinen aktuellen Kunden gehören unter anderen Schweiz Tourismus und Marke Graubünden. Daneben ist er seit 2021 im Leitungsteam der strategischen Partnerschaft mit Webrepublic – BoB Best of Both – für Business Development sowie in der neu geschaffenen Wirz-Force «Marketing & Innovation» für Marketing Campaign Performance zuständig. Zu den Stationen vor Wirz zählen Jung von Matt, AdSpot, Mediabox und Tamedia.

Vanessa Lehmann-Spalleck

Im Januar 2020 stiess Vanessa als Group Account Director wieder zu Wirz. Zu Beginn war sie für diverse Kunden, wie Swisscom und Johnson & Johnson, verantwortlich. Im April 2020 übernahm sie dann zusätzlich die Co-Leitung des Migros-Gesamtetats mit Schwerpunkt Brand Management. Bereits vor zehn Jahren war Vanessa als Co-Leitung für den Migros-Etat bei Wirz tätig. Stationen vor und zwischen Wirz waren Agenturen wie Rod Kommunikation, JWT, Young & Rubicam und Wieden & Kennedy Portland. (pd/cbe)