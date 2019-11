ADC*E Awards 2019: Drei Schweizer in der Jury vertreten

Die Jury-Mitglieder für die 28. ADC*E Awards, der «Champions League of Creativity», sind bekannt: Drei Kreative aus der Schweiz reisen zur Jurierung nach Barcelona, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bruce Roberts, Creative Director Farner Consulting, bewertet die eingereichten Arbeiten der Kategorie «Graphic Design». In der Kategorie «Integration & Innovation» amtet Creative Director Samuel Christ als Jurymitglied, während Martin Spillmann die Arbeiten der Kategorie «Interactive & Mobile» juriert.

Die Jurys treffen sich am 7. November 2019 in Barcelona, um die besten kreativen Arbeiten aus ganz Europa zu diskutieren. Die Medaillen werden bei der ADC*E Awards Gala am 9. November 2019 vergeben. (pd/lol)