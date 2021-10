ADCE

Drei Schweizer in Europa-Jury vertreten

Julia Staub, Manuel Wenzel und Marcin Baba beurteilen die eingereichten Arbeiten für die 30. ADCE Awards.

Drei Schweizer ADC-Members stehen in der Jury der 30. Best of European Design and Advertising Awards (v.l.): Julia Staub, Manuel Wenzel und Marcin Baba. (Bild: zVg/Collage persoenlich.com)