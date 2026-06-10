Publiziert am 10.06.2026

Die Kantonspolizei Aargau lanciert eine Recruiting-Serie, um junge Talente für den Polizeiberuf zu gewinnen. Die von der Agentur Blueheart konzipierte und von Memories in Move GmbH umgesetzte Doku-Serie «Young Cops» gewährt authentische Einblicke in Ausbildung und Polizeialltag, heisst es in einer Mitteilung.

Die Serie richtet sich an 21- bis 30-Jährige und setzt auf dokumentarisches Storytelling statt klassischer Recruitingkommunikation. Geplant sind drei Staffeln à je sechs Folgen, die Information und Unterhaltung verbinden sollen. Zu sehen sind die Folgen auf der neu lancierten Recruiting-Landingpage youngcops.ch, wo auch Informationen zu Berufsbild, Auswahlverfahren und Karrierewegen zu finden sind.

Die Kampagne ist digital first konzipiert: Über Social Media wird die Serie angeteasert, flankiert von Out-of-Home-Massnahmen wie Plakaten und E-Panels sowie Events, PR-Massnahmen und Give-aways. Der Kommunikationsmix orientiert sich gezielt an der Candidate Journey. (pd/spo)