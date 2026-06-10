Die Kantonspolizei Aargau lanciert eine Recruiting-Serie, um junge Talente für den Polizeiberuf zu gewinnen. Die von der Agentur Blueheart konzipierte und von Memories in Move GmbH umgesetzte Doku-Serie «Young Cops» gewährt authentische Einblicke in Ausbildung und Polizeialltag, heisst es in einer Mitteilung.
Die Serie richtet sich an 21- bis 30-Jährige und setzt auf dokumentarisches Storytelling statt klassischer Recruitingkommunikation. Geplant sind drei Staffeln à je sechs Folgen, die Information und Unterhaltung verbinden sollen. Zu sehen sind die Folgen auf der neu lancierten Recruiting-Landingpage youngcops.ch, wo auch Informationen zu Berufsbild, Auswahlverfahren und Karrierewegen zu finden sind.
Die Kampagne ist digital first konzipiert: Über Social Media wird die Serie angeteasert, flankiert von Out-of-Home-Massnahmen wie Plakaten und E-Panels sowie Events, PR-Massnahmen und Give-aways. Der Kommunikationsmix orientiert sich gezielt an der Candidate Journey. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei der Kantonspolizei Aargau: Dominic Zimmerli, Dienstchef Kommunikation; Eliane Amsler, Marketingverantwortliche; Nadine Frey, Sachbearbeiterin Kommunikation; Vanessa Rumpold, Content Creator und Mediensprecheri; verantwortlich bei Blueheart: Olivier Kilchherr (CD Art), Hanno Lietz, (CD Text / Konzept), Daniel Bachmann (CDO), Kristin Enzler (Digital PM), Marianne Kieser (Kreation), Janine Strebel (Realisation), Claudio Heller (Fotografie).