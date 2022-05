Ogilvy: Dreifache Verstärkung für Geschäftsleitung

Gemäss ihrem internationalen Unternehmens-Credo «Borderless Creativity» hat Ogilvy Schweiz eine diverse Führung mit unterschiedlichsten Skills zusammengestellt. Damit soll nicht nur Empowerment für einzelne Bereiche geschaffen, sondern vor allem Grenzen abgebaut und neue Synergien nutzbar gemacht werden, heisst es in einer Mitteilung.

Neu als FD an Board: Annalisa Ferri

Die Rolle als Finance Director hat seit letztem Jahr Annalisa Ferri inne. Die Italienerin bringt laut Mitteilung reichlich internationale Erfahrung mit: Nebst Studium in Italien, Spanien und Österreich, arbeitete sie mehrere Jahre für Ducati in der Schweiz und in Deutschland. Drei Jahre davon auch als Chief Financial Officer.

Zum Business Director befördert: Christine Rainford

Ebenfalls wurde Christine Rainford in die erweiterte Geschäftsleitung befördert. Als Business Director leitet sie das ABC-Beratungsgeschäft (Advertising, Branding, Content) der Agentur. Die erfahrene Beraterin lebt seit 14 Jahren in der Schweiz, startete ihre Laufbahn in der Film- und Werbefilmproduktion und war als Beraterin für diverse internationale Agenturen tätig. Darunter BBDO, JWT, Publicis und Serviceplan. Dabei betreute sie internationale Kunden wie L’Oréal, Garnier, Café Royal sowie weitere lokale und globale Etats aus dem FMCG-Bereich, der Banking-, und Automobilindustrie.

Neuer Executive Creative Officer: Bruce Roberts

Die Nachfolge von Ben Staudemann und Eric Markowski tritt Bruce Roberts an. Nach seinem Studium in Cape Town am Cape College of Art, arbeitete er für BBDO Cape Town und The Jupiter Drawing Room. 2004 wechselte er in die Schweiz, wo er Kampagnen für Jung von Matt, Publicis, TBWA und Farner umsetzte. (pd/cbe)