Publiziert am 14.07.2026

Die Kampagne der zum House of Communication Zürich gehörenden Agentur Serviceplan Suisse setzt statt auf Models auf echte Apothekerinnen und Apotheker der Kette, ausgespielt wird sie in Zürich, Lausanne und Freiburg. Konzept, Kreation und Umsetzung stammen laut Mitteilung vollständig von Serviceplan.

Als Leitgedanke dient der Satz «Gute Beratung braucht Erfahrung. Auch beim Sonnenschutz.» Für die Bildproduktion wurden reale Benu-Apothekerinnen und -Apotheker abgelichtet, die sich laut Agentur als lokale Fachpersonen präsentieren.

Die Kampagne läuft über Point of Sale, digitale Out-of-Home-Flächen und Bus-Branding sowie über Social Media und Search. Zusätzlich wird die Benu-Eigenmarke Solero im Rahmen einer produktbezogenen Promotion beworben. (pd/cbe)