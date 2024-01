Publicis Zürich: Edelstein-Schokolade als Geschenk

Für Liebende sei der Valentinstag immer wieder eine schöne Gelegenheit, um mit einem kleinen Geschenk ihre Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Das freue nicht nur die Beschenkten, schreibt die Agentur Publicis Zürich, sondern auch die Hersteller von Schmuck, Teddybären, rosa Briefpapier – und ganz besonders auch von Pralinen.

«Wer wirklich liebt, schenkt Diamanten»

Das nutzen Toblerone und Publicis, um die laufende Kampagne für Toblerone Pralines zu saisonalisieren. Pünktlich zum Valentinstag bewerben sie ihr neuestes Schoko-Schmuckstück mit dem kühnen Claim «Wer wirklich liebt, schenkt Diamanten». Die Sujets spielen mit klassischen Motiven wie Blumen, Teddybären und Liebesbriefen. Klassische Geschenke eben, die von den neuen Toblerone Pralines allesamt in den Schatten gestellt werden.

Die Kampagne ist ab dem 29. Januar in der ganzen Schweiz zu sehen. Auf Plakaten an zentralen Standorten, sowie im Netz in Form von Online-Videos, Social Media-Aktionen und Influencer-Partnerschaften.