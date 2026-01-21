Thjnk Zürich: Edelweiss-Reise beginnt nach der Landung

Publiziert am 21.01.2026

Die Kampagne für Edelweis basiert auf der Idee, dass die Reise mit der Landung erst richtig beginnt. Im Zentrum stehen die Erlebnisse, Eindrücke und Emotionen, die Reisende vor Ort sammeln und als Erinnerungen mit nach Hause bringen.

Ein zentrales visuelles Element ist ein neu gestalteter Ortsangabe-Pin, der nicht nur einen Punkt auf der Karte markiert, sondern symbolisch für die persönlichen Erfahrungen an einer Destination steht. Die Bildwelt wurde weiterentwickelt und fokussiert auf Menschen, ihre Emotionen und authentische Momente. Die Kampagne knüpft an die früheren Edelweiss-Kampagnen «Been there, done that» und «Leave. Love» an, wie Thjnk Zürich in einer Mitteilung schreibt.

«Es geht nicht nur um die Destination, sondern um das, was wir erleben möchten. Wir kehren mit Erinnerungen und guten Gefühlen aus den Ferien zurück», wird Nina Wach, Head of Brand Management und Marketing Kommunikation bei Edelweiss, zitiert. (pd/cbe)