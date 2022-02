Leonteq ist ein global tätiger Finanzspezialist mit Sitz in Zürich. Kerngeschäft sind Produktion und Vertrieb von strukturierten Anlageprodukten und seit Ende 2020 hat das Unternehmen eine Niederlassung in Mailand. Die anhaltende Nachfrage nach strukturierten Produkten in Italien führte gemäss einer Mitteilung zum Entscheid, die Markenarbeit auf dem dortigen Markt zu intensivieren.

Zu diesem Zweck entwickelte die Zürcher Kommunikationsagentur Atoll einen TV-Spot, der stilistisch den Bezug zum Technologischen in der DNA der Marke mache, aber mehr noch die Möglichkeiten moderner Finanzinstrumente illustriere. Ein Astronaut schwebt mit seinem Jetpack durch das All. Ein Sinnbild für totale Grenzenlosigkeit und gleichzeitig für die Kontrolle, die es brauche, um auch ans Ziel zu kommen. Leonteqs hauseigener Online-Marktplatz bietet laut eigenen Angaben nicht nur mehr als 40'000 strukturierte Produkte aus einer Vielzahl von Anlageklassen, sondern auch verschiedene Features zu ihrem Management.

Die Mediastrategie setzt den Schwerpunkt auf TV: Spots im Umfeld von quotenstarken News-, Sport-, Finanz- und Politformaten auf den Top-5-Sendern. In der italienischen Medienlandschaft spiele das lineare Fernsehen nach wie vor eine zentrale Rolle. Der tägliche Konsum betrage mit rund fünf Stunden mehr als das Doppelte des Werts für die Schweiz und stieg mit der Covid-Pandemie weiter an – auch in der Zielgruppe der vermögenden Privatanleger mittleren Alters.

Verantwortlich bei Leonteq Securities: Katja Karpf (Marketing & Communications Specialist), Dominik Ruggli (Head of Investor Relations, Communications & Marketing); verantwortlich bei Atoll: Axel Eckstein, Alexander Kranz-Mars; Filmproduktion: Boutiq Films; Tonstudio: Bloop Sound and Music; Mediaagentur: Publieurope. (pd/tim)