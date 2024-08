Publiziert am 22.08.2024

Der FFV Basel, der erste unabhängige Frauenfussballverein in Basel, ist ab sofort mit dem ersten eigenen Teambus unterwegs. Das Fahrzeug unterstreicht das Engagement des Vereins zur Förderung des Frauenfussballs in der Region und darüber hinaus, heisst es in einer Mitteilung.

Als engagierten FFB-Supporterin und Sponsorin hat Kreisvier ein Design entwickelt, das ein Zeichen setzen soll: Selbstbewusst, auffällig und bold. Das Fahrzeug symbolisiere den Aufbruch und die Ambitionen des FFV Basel und konnte dank breiter Unterstützung aus dem Verein realisiert werden, schreibt Kreisvier.

Der 2021 gegründete FFV Basel hat sich zum Ziel gesetzt, jungen fussballbegeisterten Frauen und Mädchen ein lehrreiches Umfeld zu bieten und wettbewerbsfähige Teams aufzustellen.

Die Basler Fullservice-Agentur Kreisvier Communications ist seit Beginn Sponsorin des Frauenfussballvereins Basel. CEO Alexandra Vatansever: «Die Unterstützung der FFV-Organisation ist für uns eine Herzensangelegenheit und unterstreicht unser generelles Engagement im Bereich Frauenförderung und Empowerment.»

Natasha La Marca, CCO: «Wir freuen uns, «Die Verein» jetzt auf den Schweizer Strassen zu wissen und hoffen, dass durch den Bus viele ambitionierte Mädchen und Frauen motiviert werden, sich sportlich auszudrücken, an sich zu glauben und ihren Träumen nachzujagen.» (pd/wid)