Swatch: Ein einziger Moment kann alles verändern

Wir schreiben das Jahr 1982: Die Gründer der Marke, die später unter dem Namen Swatch bekannt werden sollte, stehen vor einer grundlegenden Entscheidung: Soll die neue revolutionäre Armbanduhr rund oder quadratisch sein? Vier Jahrzehnte später ist längst bekannt, dass die schicksalhafte Wahl der runden Gehäuseform den Weg für eine sagenhafte Erfolgsstory ebnete.

Doch was wäre gewesen, wenn sich das quadratische Design durchgesetzt hätte? Mit der neuen «Bioceramic What if?»-Kollektion greift Swatch diese Frage auf und fordert den Status quo heraus, wie es in einer Mitteilung heisst. Die «neue, mutige Uhrenkollektion» basiere auf dem quadratischen Prototypen von 1982 und verkörpere den unkonventionellen Spirit, für den Swatch seit jeher stehe.

Um die Frage «What if?» («Was wäre, wenn…?») geht es auch im internationalen Werbespot von Swatch. Der kurze Film zeigt, wie es wäre, wenn runde Dinge quadratisch wären:



Als Hommage an ihre Schweizer Heimat feiert die Swatch «Bioceramic What if?»-Kollektion mit vier Modellen ihr weltweites Debüt am 1. August. (pd/cbe)