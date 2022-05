Schroten: Ein Finne zeigt, wie man richtig sauniert

Zürich lädt zum Entspannen ein – sommers wie winters. Während in den heissen Monaten einzigartige Badis zum Eintauchen ins kühle Nass aufwarten, bieten in der kalten Jahreszeit zahlreiche Saunas die Möglichkeit, komplett abzuschalten. Aber was nützen einem all die Schwitzzellen, wenn man nicht weiss, wie man sie richtig benützt?

Darauf geht die TikTok-Kampagne von Zürich Tourismus und Schroten ein, wie es in einer Mitteilung heisst. In neun kurzen Filmen führt der Finne Arttu (bekannt von seinen Abenteuern im Zürcher Nachtleben – 20 Minuten berichtete) in die Kunst des Saunierens ein. Ob auf dem Saunaboot mitten auf dem Zürichsee, im Saunazelt auf dem Sechseläutenplatz, bei einem spontanen Hausbesuch bei Herr und Frau Zürcher am Helsinki Sauna Day oder bei Wurst und ordentlich Dampf in der idyllischen Stadtoase auf dem Zürichberg – überall lebt und lehrt Arttu für die TikTok-Community die Saunakultur seiner Heimat.



Dieser humorvolle Ansatz fand laut eigenen Angaben Anklang: Über 10'000 Likes und gut 350 Comments heimsten die gemeinsam mit Marty/Trezzini umgesetzten Filme – gespickt mit interaktiven Elementen wie Abstimmungen und Wettbewerben und mehrteiligen Geschichten – auf TikTok ein und stärkten damit den Kanal als touristische Infotainment-Plattform.

Verantwortlich bei Zürich Tourismus: Adrian Seitz (Lead Social Media), Nhi Pham (Social Media Manager). Verantwortlich bei Schroten: Adrian Schräder (Creative Direction), Michèle Roten (Text), Leonie Moeri (Projektleitung); verantwortlich bei Marty/Trezzini: Alix Gerber (Projektleitung), Emil Mäder (Regie), Tim Rüegg (DOP). (pd/cbe)