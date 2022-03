Halsundbeinbruch Film: Ein Frontflip durch drei Locations

Seit Anfang der Skisaison 2021/22 läuft auf SRF ein TV-Spot von Raiffeisen. Im Mittelpunkt ist Freeski-Weltmeister Andri Ragettli, der für die Banking-App «Raiffeisen Rio» wirbt. Die Idee entwickelt und den Spot umgesetzt hat die Zürcher Produktionsfirma Halsundbeinbruch Film.

Die Grundlage für den Clip war ein bereits von der Seite aufgezeichneter Frontflip von Andri aus dem letzten Winter, heisst es in einer Mitteilung an persoenlich.com. Während dem Sprung soll er nun verschiedene, zu ihm passende Locations «durchfliegen». «Bei diesen Locations lehnen wir uns an seine erfolgreichsten Videos von seinem YouTube-Channel an: die bekannten Parcours-Videos aus der Turnhalle in Engelberg und seine verrückten Sprünge von der Kornhausbrücke in Zürich», heisst es im Communiqué. Am Schluss des TV-Spots landet Andri Ragettli seinen Frontflip in der gewohnten Umgebung: auf der Skipiste.



Durch den Kreuzbandriss, den Ragettli im Frühjahr 2021 erlitt, war Halsundbeinbruch Film zusätzlich gefordert. Es musste eine Lösung gefunden werden, um Ragettlis Dynamik und Action im Spot integrieren zu können. «Wir brauchten also eine Spielwiese, in der wir uns ausleben konnten und sich Andri keinem erneuten Verletzungsrisiko aussetzte. Die Entscheidung, in der Freestyle Academy in Laax zu drehen, war schnell gefällt», heisst es.



Das Endergebnis läuft nun als 14-sekündiges Billboard auf SRF während der ganzen Skisaison.

Am selben Drehtag wurden nebst der TV-Kampagne auch noch drei verschiedene Clips für die Social-Media-Kampagne produziert. Diese wurden vor allem als bezahlte Werbung auf Instagram oder YouTube-Pre-Rolls verwendet und vereinzelt auf Social-Media-Kanälen von regionalen Raiffeisen-Banken veröffentlicht.



Verantwortlich bei Raiffeisen Schweiz: Karin Welle; verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film (TV-Kampagne): Luca Wieland (Produktion, Schnitt), Yogi Parish (Regie, Postproduktion), Diego Defilla (Kamera), Simon Wottreng, Mirco Rihs (Licht); verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film (Social-Media-Kampagne): Luca Wieland (Produktion, Regie, Schnitt), Diego Defilla (Kamera, Licht). (pd/cbe)