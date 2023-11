Meistgenutztes Werkzeug der leidenschaftlich arbeitenden Schweizer Winzerinnen und Winzer sind die Hände. Denn das Schweizer Terroir mit seinen vielerorts steilen Weinterrassen erfordert sehr viel mehr Handarbeit als viele ausländische Weinregionen.

Mit diesem Insight konnte sich Polyconsult im Pitch durchsetzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Imagekampagne für Schweizer Wein stellt Hände in den Fokus. In Wort und Bild verdeutlichen sie die hohe Handwerkskunst, die in Schweizer Wein steckt.

Zurzeit sind die Social Media Ads, DOOH, Plakate und Inserate in der ganzen Schweiz zu sehen. Die Massnahmen sollen insbesondere bei Deutschschweizer Konsumentinnen und Konsumenten das Bewusstsein für die hohe Handwerksqualität von Schweizer Wein stärken.

Verantwortlich bei Swiss Wine Promotion: Marine Bréhonnet (Leiterin Kommunikation), Nicolas Joss (Direktor); verantwortlich bei Polyconsult: Mike Brodbeck (Gesamtverantwortung), Silvio Truffer (Creative Direction), Raphael Gammenthaler (Text/Konzept), Luc Loosli (Art Direction), Laura Capponi (Beratung); Foto- und Videoproduktion: Terence du Fresne. Mediaplanung: Ceres Media. (pd/cbe)