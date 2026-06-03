Publiziert am 03.06.2026

EnergieSchweiz, das Förderprogramm des Bundesrates für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, startet eine Informationskampagne zur energetischen Modernisierung von Wohngebäuden. Konzipiert und umgesetzt wurde sie von der Agentur CRK, wie diese mitteilt.

Seit Anfang 2026 bündelt EnergieSchweiz die Themen Heizungsersatz, Solarenergie, Gebäudehülle und Elektromobilität unter einem Dach und richtet sich damit gezielt an private Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden. Die neue Kampagne soll diese Zielgruppe mit fundierten Informationen und kostenlosen Beratungsangeboten auf dem Weg zur Modernisierung unterstützen.

Der Kampagnenslogan «Auch Ihr Haus will in Form bleiben» zieht eine bewusste Parallele zwischen persönlicher Fitness und dem Zustand eines Gebäudes. Zwei visuelle Linien setzen diesen Gedanken um: ein Sport-Sujet, das den Bezug zur körperlichen Fitness herstellt, und ein Casual-Sujet, das das gute Gefühl vermittelt, wenn Mensch und zuhause gleichermassen in einem guten Zustand sind.

Thematische Kampagnenwellen

Die erste Kampagnenwelle widmet sich der Solarenergie unter dem Motto «Auch Ihr Haus will Sonne tanken». Im Mittelpunkt steht der Solar-Check: Mit wenigen Angaben erhalten Interessierte eine erste Orientierung zu den nötigen Schritten auf dem Weg zur eigenen Photovoltaikanlage – von der Planung bis zur Installation. Die Sujets sind schweizweit auf verschiedenen Kanälen und in allen Landesteilen zu sehen.

Im Herbst folgt eine Welle zum Thema Heizung mit erneuerbaren Energien. Ab 2027 sind weitere Kampagnenmodule zu Gebäudehülle und Elektromobilität geplant. (pd/spo)