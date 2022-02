«Den Spot innert kürzester Zeit umzusetzen, war echt ganze Teamarbeit. Mit Schwabe Pharma zusammenzuarbeiten, bedeutet jedes Mal Professionalität auf höchstem Niveau», lässt sich Remo Civatti, Managing Director von Silverspot, in einer Mitteilung zitieren.

Umckaloabo enthalte einen Extrakt aus der Wurzel der Kapland-Perlagonie. Das Novum, dass der beliebte Hustensaft jetzt auch als Sirup für Kinder erhältlich ist, sei im Vordergrund der Radiokampagne gelegen. «Als langjähriger Partner der von Schwabe Pharma ist es schön zu sehen, dass auch der zwischenmenschliche Aspekt in der Zusammenarbeit gut funktioniert», wird Nicolas Vonlanthen, Creative Director bei Silverspot, zitiert.



Die Arbeit von Silverspot sei immer «nah am Kunden» und orientiere sich laut eigenen Angaben an den Wünschen und Ideen. «So wurde der Text für den Spot von der Produktverantwortlichen Karin Bachnagel vorgeschlagen und erfolgreich umgesetzt», fügt Vonlanthen gemäss Mitteilung an. Der Spot läuft ab 7. Februar auf allen grossen Radiosendern der deutschsprachigen Schweiz. Die Radiospotbuchung erfolgte über Media Pro. (pd/tim)