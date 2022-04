Raceerfish: Ein Imagefilm der etwas anderen Art

Als sich die meisten Arbeitgeber aufgrund der COVID-19-Pandemie gezwungen sahen, ihre Mitarbeitenden nach Hause zu schicken, wurde Racerfish von der PSP Swiss Property beauftragt, einen Film zu konzipieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser sollte alle wichtigen Standorte und Büroräumlichkeiten der PSP zeigen und gleichzeitig die Mitarbeitenden sowie die Unternehmenskultur ins Rampenlicht stellen. Wegen des Lockdowns wurde die Idee eines klassischen Imagefilms verworfen. Stattdessen entstand ein Drehbuch für einen Kurzspielfilm, der die Mitarbeitenden und Liegenschaften der PSP nach Aufhebung der Restriktionen zu Protagonistinnen und Protagonisten einer Geschichte aus dem Alltag des Immobilienunternehmens macht.

Das Resultat ist «The Assignment» – ein Kurzspielfilm, der die Geschichte eines Praktikanten erzählt, der an seinem ersten Arbeitstag eine nicht ganz triviale Aufgabe erhält, die ihn schliesslich auf eine Reise quer durch die Schweiz schickt. Während die Hauptfigur vom jungen New Yorker Schauspieler Gershon Tarablus gespielt wird, werden alle anderen Rollen von PSP-Mitarbeitenden übernommen, die sich selbst verkörpern. Als wichtigste Nebendarsteller fungieren die Büroräumlichkeiten der PSP, welche die kreative Handschrift des Zürcher Innenarchitekten Roger Bächtold tragen, der mit seiner Firma P.5 für Konzeption und Umsetzung der Büros verantwortlich zeichnet.

Somit hat der Kurzspielfilm «The Assignment» nicht nur die Funktion eines Imagefilms – er ist gleichzeitig auch ein Teambuilding-Event der etwas anderen Art: Nach der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht finden die Mitarbeitenden der PSP durch einen Filmdreh an ihrem Arbeitsplatz wieder zueinander und kehren mit dieser Erfahrung zurück ins Büro.

«The Assignment ist eine Hommage an das Office als Ort der Begegnung und als Nährboden für eine positive Firmenkultur», sagt Giacomo Balzarini, CEO der PSP Swiss Property und Initiant des Projekts. «Dank einer kreativen Idee konnten wir unsere Mitarbeitenden während der schwierigen Homeoffice-Phase wieder an ihrem Arbeitsplatz zusammenbringen. Gleichzeitig wurden wir selbst dazu inspiriert, unsere Kultur am Arbeitsplatz auf innovative Art weiterzuentwickeln.»

Der Film kann ab sofort unter theassignmentfilm.com gestreamt werden.

Verantwortlich bei PSP Swiss Property:Giacomo Balzarini (CEO), Stefan Kaufmann (Leiter Business Development); verantwortlich bei Racerfish: Celine Luetolf & Oreito Pfluger (Directors), Anahi Rodriguez (Producer), Tom Behrens (Supervising Producer). (pd/mj)