Galaxus: Ein Love Song geht auch anders

Publiziert am 07.05.2025

Beim Eurovision Song Contest vertreten Musiker aus ganz Europa auch diesen Mai ihr Land. Da kann es nur Zufall sein, dass Galaxus in einem eigenen, gewohnt ironischen Beitrag aus den Tiefen seines Lagers heraus zeitgleich seine Produktpalette besingt.

Von Elektro-Drohnen bis Mülleimer

Im Gegensatz zu den üblichen Songs beim ESC geht es in den Lager-Hits von Galaxus aber nicht um Liebe oder Herzschmerz, sondern ausschliesslich um Produkte aus dem Galaxus-Sortiment. Von Elektro-Drohnen über Föhne oder schwarzen Knoblauch bis zum Mülleimer.

Die Songs wurden zwar selbst getextet, die musikalische Interpretation und der Gesang wurden jedoch der AI überlassen.

Die Videoclips in typischer Lipsync-Art hat der Onlinehändler direkt im Warenlager Wohlen produziert, heisst es in einer Mitteilung. Dabei hat das Team viele der Effekte am Set spontan mit den bereits vor Ort lagernden Produkten improvisiert. Zum Beispiel Föhne für den Wind, Sprühflaschen für den Regen und Dampf-Bügeleisen statt einer Nebelmaschine.

Zu sehen ist die Kampagne ab Mittwoch als Online-Bewegtbild, im Online TV und auf Social Media. (pd/awe)