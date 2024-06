Publiziert am 06.06.2024

Die Swiss Football League präsentiert den neuen Matchball für die kommende Saison 2024/25. Der Ball, der in enger Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Macron und der Kreativagentur Brinkertlück Schweiz entwickelt wurde, soll Fussballherzen höher schlagen lassen.



In den beiden wichtigsten Ligen des Schweizer Fussballs, der Credit Suisse Super League und der Dieci Challenge League, werden ab der kommenden Saison die Tore mit dem neuen Spielball namens «Elevate» geschossen. Der Name bezieht sich sowohl auf das innovative Design als auch auf die hochwertige Herstellung und zielt darauf ab, das Erlebnis rund um den Ball auf ein neues Niveau zu heben, heisst es in der Mitteilung.

Beim Erscheinungsbild hätten die Swiss Football League (SFL), der Sportartikelhersteller Macron und die Kreativagentur Brinkertlück in enger Zusammenarbeit eine Weltneuheit hervorgebracht, schreiben die Verantwortlichen. In das Design des neuen Balls ist ein QR-Code integriert. Der offizielle Matchball wird dadurch selbst zum Informationskanal, den alle Beteiligten als Storytelling-Element nutzen können. Von News rund um den Schweizer Fussball über spannende Events bis hin zu exklusiven Gewinnspielen.

Im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit für die nächsten fünf Saisons hat Macron für die SFL einen Ball mit dem höchsten Zertifikat «FIFA Quality Pro» entwickelt, der aus 16 thermoverklebten Paneelen besteht. Der «Elevate» verfügt zudem über eine Aussenhülle aus strukturiertem Polyurethan (PU), die den Spielern optimale Leistung und Kontrolle ermöglicht. Am Ende erhielt der Ball ein exklusives Design, das nur in der Schweiz zur Anwendung kommt.

Die offizielle Lancierung des neuen Balls fand am 5. Juni 2024 mit einem spektakulären Event auf dem Waisenhausplatz in Bern statt. Freestyler, junge Fussballerinnen und Fussballer sowie ein neugieriges Publikum nahmen daran teil. «Elevate» ist in den nächsten Tagen in führenden Sportgeschäften und ab sofort im Macron Online Shop erhältlich. (pd/wid)