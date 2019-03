Heimat Zürich: Ein neuer Auftritt für die Gaswirtschaft

Die Schweizer Gaswirtschaft hat die Marke Gazenergie eingeführt. Der neue Name bündelt alle Produkte, Technologien, Netzinfrastrukturen, Dienstleistungen sowie Anwendungen von Gas unter einem Namen und mit einem einheitlichen Auftritt, heisst es in einer Mitteilung.

Die neue Markenstrategie und der Namenswechsel seien Teil der Zukunftsstrategie der Branche. Ziel sei es, den Energieträger Gas im Hinblick auf die neuen Erfordernisse in der Energieversorgung zu positionieren. Die Energieversorgung der Zukunft zeichne sich durch einen steigenden Einsatz erneuerbarer Energien, dezentrale Produktion, Konvergenz der Netze und Digitalisierung aus. Dabei würden Gas und seine Infrastruktur eine zentrale Rolle spielen, etwa bei der Verbesserung der Energieeffizienz und der Reduktion der CO2-Emissionen.







Mit dem Rebranding bleibe das ikonische grüne Blatt erhalten. Ziel der Kampagne mit dem Motto «Die Energiezukunft beginnt im Alltag» seien die Auseinandersetzung und der Wissensaufbau. Ausdruck davon sei der neue Kampagnen-Claim: «Je mehr man darüber weiss, desto mehr macht es Sinn». Die Webseite Gazenergie.ch diene als Kampagnen-Hub und vertieft die Informationen und Möglichkeiten von Gas.

Verantwortlich für die Markenführung der Marke Gazenergie ist der Verbands der Schweizerischen Gasindustrie, zu dem rund 90 Schweizer Gasversorgungsunternehmen gehören. Heimat Zürich gewann Anfang 2018 das Mandat für die Entwicklung und Umsetzung des neuen kommunikativen Auftritts.

«Die Neupositionierung, die Kampagne und der gesamte Auftritt sind das Resultat eines langen Prozesses, in welchem die Verbandsmitglieder von Anfang an miteingebunden waren. Wir freuen uns über den zukunftsweisenden Auftritt von gazenergie, der für die Schweizer Gasbranche ein neues Kapitel eröffnet», lässt sich Petra Thomann, Marke & Marketing-Kommunikation, in der Mitteilung zitieren.





Verantwortlich beim Verband der Schweizerischen Gasindustrie: Markus Solinger (Leiter Marketing), Petra Thomann (Marke & Marketing-Kommunikation) mit dem VSG-Marketingteam; Kreativagentur: Heimat Zürich; Mediaagentur: Mediaschneider. (pd/log)