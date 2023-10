Dojo Berlin: Ein neuer Look für Secondhand

Onlinemarktplatz, aber bitte modern: Mit einem neuartigen Ansatz lanciert Marko eine Alternative zu herkömmlichen Onlinemarktplätzen, die vor allem junge Menschen ansprechen soll. Die Kampagne soll auf eine bunte Weise offenlegen, was bei Marko im Zentrum steht: Die Verkäuferinnen und Verkäufer, die nebst ihren Secondhand-Artikeln auch ihren individuellen Stil präsentieren.

Für die Lancierung von Marko kreierte die Berliner Agentur Dojo farbenfrohe Sujets, die unter dem Slogan «catch me on marko.ch» die Geschichten hinter den Secondhandartikeln und ihren Verkäuferinnen und Verkäufern hervorheben. Die Fotos der Kampagne wurden von Apricot Berlin in Analogfotographie realisiert, und mit Headlines wie «From my ex to u» oder «Put yourself in my shoes» werden Konsumentinnen und Konsumenten in der ganzen Schweiz animiert, selbst Secondhandartikel zu kaufen.

Verantwortlich bei Marko: Lara Thurnheer (Head of Marketing), Iva Bozovic (Strategic Advisor), Anne-Sophie Jentgens (Social Media Manager), Alexander Sutter (Co-Founder); verantwortlich bei Dojo Berlin: Lisa Jost & Selma Lorang (Projektleitung), Eric Wittstock (Kreativdirektion), Jessica Körfer (Artdirektion), Emma Reipert (Copywriting), Stephan Heim (Übergeordnet). (pd/cbe)