Erdmannpeisker: Ein neues Kampagnendach für Rubbellose

Die neue Kampagnen-Mechanik beruht auf witzigen Testimonials in denen die unterschiedlichsten Personen erzählen, warum sie gerne Rubbellose spielen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die überraschenden Inszenierungen sollen die positive Grundeinstellung gegenüber den Losen verstärken und die Produktevielfalt aufzeigen, die für jeden das passende Los bietet. Der auffällige Rubbel-Einstieg in die Filme sowie der aktivierende Claim «Pack deine Chance» verbinden die unterschiedlichen Stories. Der Look ist so gewählt, dass eine schnelle Wiedererkennbarkeit gewährleistet ist, aber trotzdem die einzelnen Charaktere der Lose in Szene gesetzt werden können.

Die Kampagnen sind im TV, teils auf Plakaten und an den Swisslos Verkaufspunkten prominent zu sehen.

Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Rolf Kunz (Leiter Marketing & Distribution), Markus Fischer (Leiter Produkt-Management Lotterien), Anouk Grünert (Leiterin Produkt-Management Lose); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker, Sybille Erdmann (Gesamtverantwortung), Patrick Fawer (Art Direction), Torsten Maas (Text), Jenny Ziörjen (Mediengestaltung), Selina Helbling (Beratung), Markenfilm Zürich, Florian Studer (Producer), JUNGLE (Regie), Zipmedia (Mediaplanung).