Publiziert am 09.09.2024

Nach einem mehrstufigen Pitch im letzten Jahr lanciert Swiss nun eine neue Kommunikationsplattform rund um den Claim «Swiss all the way», welche das allumfassende Leistungsversprechen der Fluggegsellschaft in den Mittelpunkt stellt.

Die Pandemie war für die Airline-Branche eine Zäsur. Swiss hat diese Veränderungen unternehmensstrategisch als Chance genutzt, um die eigene Markenidentität zu schärfen und einen tief in ihrer DNA verankerten, differenzierenden Faktor ins Zentrum zu stellen: das einzigartige Reiseerlebnis mit Swiss. Für die Fluggäste bedeute das eine ebenso naht- wie sorglose Customer Journey, die bereits vor der Reise beginn und mit dem «Uf Wiederluege» an Bord noch lange nicht aufhöre, schreibt die verantwortliche Agentur Thjnk Zürich in der Mitteilung.





Diese Journey bringt der neue Claim «Swiss all the way» auf den Punkt. Vom Buchen in der App über Momente des Innehaltens und des kulinarischen Genusses an Bord bis hin zur Extrameile der Cabin Crew und dem weltbekannten Schöggeli: «Swiss all the way» beschreibt die gewohnte Schweizer Servicequalität von A bis Z.

«Unsere Airline stärkt damit ihre Positionierung als Gastgeberin, die allen Passagierinnen und Passagieren ein komfortables Reiseerlebnis bieten möchte – aufmerksam bis ins Detail, herzlich im Umgang und authentisch im Auftritt», wird Swiss-Marketingchef Stefan Vasic in der Mitteilung zitiert.





Die Leistungsversprechen der Kampagne werden durch eine warme, cineastische Bildwelt emotional zum Leben erweckt. Im Zentrum der international eingesetzten Kampagne steht ein Film, in dem die Leichtigkeit des Reisens durch ein Paar erzählt wird, das von zu Hause über die Swiss Lounge und ihren Flug bis nach New York tanzt.

«Diese Nahtlosigkeit, dieses Ineinandergreifen unserer Serviceangebote, ist für uns von zentraler Bedeutung», erklärt Cornelia Zehnder Späth, Head of Marketing Communication Campaigns bei Swiss. Für die Umsetzung des Films hat Thjnk mit dem Regisseur Charlie Di Placido zusammengearbeitet, der für seine Musikvideos der Band Jungle international bekannt ist. Der Soundtrack wurde vom Produzenten Jamie Lloyd-Taylor komponiert. In fünf kürzeren Filmen werden darüber hinaus diverse Swiss Services ins Rampenlicht gerückt.

Schweizer Gastfreundschaft geht um die Welt

Auch in Print-, DOOH-, OOH- und digitalen Werbemitteln sowie auf den Social-Media-Kanälen bleibt alles in Bewegung: 26 Sujets decken unterschiedliche Touchpoints der Customer Journey ab, laden den neuen Claim so immer wieder neu auf und tragen über alle Funnel-Stufen hinweg mit warmen Farben, ungesehenen Perspektiven und einer menschlichen Tonalität die Wärme und Herzlichkeit der führenden Schweizer Airline in die Welt hinaus. (pd/wid)