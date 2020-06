Karling: Ein Privatkredit ist keine Vokuhila

Mehr als ein Drittel aller Menschen in der Schweiz hat schon einmal einen Privatkredit aufgenommen. Doch im Gegensatz zur Geldaufnahme mittels Hypothek wird im Alltag selten über Privatkredite gesprochen. Es scheint, als wäre dieses Thema den Leuten peinlich, heisst es in einer Mitteilung von Karling. Dabei sei ein Privatkredit in vielen Fällen eine gute Wahl – erst recht, wenn man ihn bei der Migros Bank beziehe. «Denn die Migros Bank verfügt mit einem Zinssatz ab 4,7 Prozent über beste Konditionen und eine seriöse Kreditvergabe. Darüber darf man gerne auch mit anderen sprechen», heisst es.

Für die neue Kampagne thematisiert Karling das Gefühl der Peinlichkeit auf eine humorvolle Art. So wurden Sujets geschaffen, die Leute mit typischen Styles und Frisuren aus den 1980er- und 1990er-Jahren zeigen, über die man heute lachen kann.

Die auffälligen Sujets sind auf diversen Werbemitteln im Einsatz.

