PAM: Ein Riesen-Smiley kurvt durch Zürich

Derzeit kurvt ein Smile-Tram durchs gesamte VBZ-Liniennetz. Das vollständig gebrandete Tram falle mit seiner Farbe Orange in der grauen Betonwüste bereits von Weitem auf, heisst es in der Mitteilung der Agentur PAM. Auf der Tram-Aussenfläche sind grossflächig Smiley Emojis platziert, was den Name Smile visuell untermauert. Besonders prominent ist das Tramfront-Design, welches das Tram in ein fahrendes Riesen-Smiley verwandelt. Headlines auf der Aussenfläche spielen mit dem Tram-Kontext und fordern Fahrgäste und Passanten unter anderem auf, bei ihrer laufenden Versicherung auszusteigen.







Im Tram-Innenbereich kommunizieren weitere visuelle und textliche Dramatisierungen humorvoll mit den Fahrgästen, heisst es weiter. So werde selbstbewusst auf das monatliche Kündigungsrecht bei Smile hingewiesen. Auch die VBZ-Überwachungskameras im Tram werden kurzerhand zu Versicherungsschutz-Protagonisten und ins Branding integriert. Weiter wird im Tram-Innenbereich das gesamte Versicherungsangebot thematisiert, von der Haushaltversicherung bis zur Autoversicherung von Smile. Das Smile-Tram ist bis kurz vor Weihnachten im Einsatz.