Publiziert am 27.06.2024

Zufrieden lächelnde Menschen - im Garten einer pompösen Villa oder auf einem luxuriösen Boot. So oder ähnlich sieht Werbung für Vermögensverwaltung von Banken oft aus. Dass es auch anders geht, beweist Ammarkt mit einer Kampagne für die Glarner Kantonalbank.

Vermögensverwaltung ist ein hoch individualisiertes Angebot, das schwierig zu kommunizieren ist, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Vor allem auch deshalb, weil viele Menschen glauben, dass für sie Vermögensverwaltung aufgrund ihrer finanziellen Situation gar nicht in Frage kommt. Diese Vorurteile aus der Welt zu räumen und die Türe für alle aufzumachen, war die Aufgabe, welche die Glarner Kantonalbank an Ammarkt formulierte.

Um dies zu erreichen, wählte die Agentur eine Umsetzung, welche die potenziellen Kundinnen und Kunden in ihrer persönlichen Situation abholt. Mit assoziierenden Alltagsgegenständen wird schnell und verständlich kommuniziert. «Ob sich jemand einen günstigen Modeschmuck-Ring oder einen hochkarätigen Ring der oberen Preisklasse leisten kann, spielt bei unserer Vermögensverwaltung keine Rolle», so Philippe Haller, Leiter Marketing der Glarner Kantonalbank. «Unabhängig von der Vermögenssituation erhalten Kundinnen und Kunden bei der Glarner Kantonalbank eine professionelle, individuelle Beratung.»

Auch für das variierende Sicherheitsbedürfnis der Anlegerinnen und Anleger und ihre aktuelle Lebenssituation wurde je ein Sujet konzipiert, wie es weiter heisst. «Die Glarner Kantonalbank verfolgt schon seit Jahren den Ansatz, ihr Produkteportfolio zu ‹demokratisieren›, um möglichst viele ihrer Kundinnen und Kunden an Services teilhaben zu lassen, für die bei anderen Banken die Eintrittshürde teils weit höher ist. Diese Kampagne setzt diese Botschaft kommunikativ perfekt und mit einem kleinen Schmunzeln um», so Philippe Haller. (pd/cbe)