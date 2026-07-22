Publiziert am 22.07.2026

Die Kampagne für das Zürcher Rote Kreuz rückt die regionale Verankerung des Kantonalverbands sowie dessen Engagement für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ins Zentrum. Konzipiert hat die Kampagne Neu Creative Agency, die den entsprechenden Pitch gewonnen hat.

Der Auftritt zieht sich über Plakate, Banner, Kurzfilme, einen Hängekarton sowie eine Landingpage unter mehr-menschlichkeit.ch, auf der die Angebote des Kantonalverbands vertieft vermittelt werden.

Zu den beworbenen Leistungen gehören der Rotkreuz-Fahrdienst, das Gesprächsangebot «Meet'n'Speak», ein Notrufsystem für Seniorinnen und Senioren sowie die Ferienwoche «Sport und Kochen» des Jugendrotkreuzes.

Das SRK Kanton Zürich bezeichnet sich in der Mitteilung als Teil einer weltweiten Bewegung. Die kantonale Organisation stützt sich nach eigenen Angaben auf rund 2400 Freiwillige, über die ein Grossteil der Angebote realisiert wird. (pd/cbe)