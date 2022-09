Thjnk Zürich

Nach dem Baby kommen die Hunde

Nach dem Baby kommen die Hunde

In der neue Imagekampagne dramatisiert die Agentur die kurzen Wege zum nächsten Denner.

In der neue Imagekampagne dramatisiert die Agentur die kurzen Wege zum nächsten Denner. Der witzige Spot wird musikalisch untermalt von Elaine Stritchs «Are you having any fun?».