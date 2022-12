Lumina Health

Erschöpfungszustände inszeniert

Der Claim «I’m so tired my tired is tired» soll das Medikament Ginsana von Max Zeller Söhne bekannter machen.

Mit der Kampagne «I’m so tired my tired is tired» will Max Zeller Söhne das pflanzliche Medikament Ginsana bekannter machen.