Publiziert am 30.06.2026

Das Sujet ging aus einem Designwettbewerb hervor, an dem sich im Frühjahr 2026 Agenturen und Kreative beteiligten. Es folgt dem Prinzip «motion first»: Gemäss einer Medienmitteilung ist es das erste Olma-Sujet, das konsequent aus der Bewegung heraus entwickelt wurde. Es soll sowohl auf dem Plakat als auch in der animierten Fassung wirken.







Verantwortlich für Grafik und Konzeption war Basil Leuthold von der Alltag Agentur. «Der eingefrorene Moment des Sprungs bleibt klar erkennbar und gewinnt in der Bewegung zusätzlich an Wirkung», wird er in der Mitteilung zitiert. Das Motiv solle ein Gefühl auslösen: «Der verlangsamt inszenierte Sprung macht diese Erwartung unmittelbar spürbar und verleiht dem Auftritt eine eigene, klare Haltung», so Leuthold weiter.

In das Motiv eingewoben ist auch der Gastkanton Schwyz. Die beiden abgebildeten Kinder stammen zwar aus Bauernfamilien aus St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden, tragen aber bei den Aufnahmen aber Schwyzer Werktagstrachten. Den Hintergrund bildet das St.Galler Grün.

Bei der Olma überzeugte der Vorschlag vor allem durch seine emotionale Kraft und seine klare Verbindung zur Messe. «Das Sujet hat uns überzeugt, weil es Vorfreude weckt und Erinnerungen an erste Olma-Besuche aufgreift», lässt sich Claudia Bartolini, Leiterin Marketing und Verkauf, zitieren.

Die 83. Olma findet vom 8. bis 18. Oktober 2026 in St.Gallen statt. Gastkanton ist Schwyz, das letztmals 2007 in St.Gallen zu Gast war. Die Messe steht unter dem Motto «OLMA – und Action!». (pd/nil)