Publiziert am 28.09.2026

Ex Libris wirbt mit einer neuen Kampagne der Zürcher Kreativagentur Freundliche Grüsse für sein Buchangebot. Die Sujets basieren auf echten EAN-13-Strichcodes, wie sie bei Büchern mit ISBN verwendet werden. Auf digitalen Werbeflächen sind die Codes mit den Shopdaten von Ex Libris verknüpft. Wer einen Code scannt, sieht laut Mitteilung den tagesaktuellen Preis des Titels aus der Datenbank und gelangt zum entsprechenden Buch im Webshop.

Ein Strichcode enthält Identifikations- und Artikelinformationen zu einem Titel, aber keinen festen Preis. Diesen Umstand nutzt die Kampagne: Der Preis wird erst beim Scannen abgerufen. Gestalterisch interpretieren die Sujets die vertikalen Linien des Codes als Bücherregal.

Umgesetzt hat die Kampagne Freundliche Grüsse zusammen mit Drop8, der Mediaagentur von Ex Libris. Sie läuft derzeit in der ganzen Deutschschweiz auf DOOH-Screens (Digital Out of Home), und zwar in zahlreichen Sujetvarianten mit jeweils eigenem Strichcode. Welche Titel aus den Ex-Libris-Bücher-Charts wann und wo erscheinen, steuert eine Matrix, die Standort, Tageszeit und Buchkategorie verbindet. Die Titel werden wöchentlich aus den Charts übernommen und automatisch in die Werbemittel eingebunden.

Passantinnen und Passanten sollen die Plakate mit einer Scan-Applikation auf bookcode.ch scannen. Die Seite lässt sich auch am Desktop ausprobieren. Der Scanner funktioniert laut Mitteilung nicht nur mit den Kampagnenmotiven, sondern mit jedem Buch mit 13-stelliger ISBN und zeigt den Preisvergleich im Ex-Libris-Shop an. (pd/spo)