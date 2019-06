The House: Ein Teilzeitrechner für junge Eltern

9 von 10 Schweizer Eltern würden am liebsten Teilzeit arbeiten. Bei jungen Familien wird das Teilzeitmodell aufgrund der Lebensumstände besonders aktuell und wirft mit der Umstellung des Pensums viele Fragen auf.

Die Image-Kampagne von Swiss Life werfe Blicke direkt ins Leben dieser Familien und gebe Antworten mit Tools wie dem Teilzeitrechner, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Die Online-Kampagne von Swiss Life, die in Zusammenarbeit mit The House umgesetzt wird, eröffnet das Thema «Teilzeit» neu und authentisch. Die Bildsprache kommt im Reportage-Stil daher. In Bild und Bewegtbild gibt die Kampagne mit «Slices of Life» Einblicke mitten ins Leben junger Familien, für die Teilzeit ein Stück Selbstbestimmung bedeutet.

Sämtliche Massnahmen verlinken auf vier Landingpages, wo Fragen zu Themen wie Wohneigentum, Risikoabsicherung oder Sparpotential im Zusammenhang mit einem Teilzeitpensum beantwortet werden.







Im Zentrum der Kampagne stehe der neue, durch Swiss Life entwickelte Teilzeitrechner, mit dessen Hilfe bestehende oder geplante Teilzeitmodelle simuliert und optimiert werden können, heisst es weiter. Für Familien sei der Rechner ein erster Schritt auf dem Weg zum passenden Teilzeit-Modell und zu mehr finanzieller Zuversicht für ihr selbstbestimmtes Leben.

Die Swiss Life Kampagne wurde im Co-Creation-Modus mit The House entwickelt. Sie ist eine Weiterentwicklung der Dachmarken-Kampagne «Jedem sein selbstbestimmtes Leben», für die weiterhin Ruf Lanz verantwortlich zeichnet.

Gestartet ist die Kampagne am 17. Juni unter anderem mit einer für die Zielgruppe hochrelevanten Go-Live-Promo zum Thema Fremdbetreuung – eine der grossen Herausforderungen bei jungen Familien, die mit Teilzeitarbeit kalkulieren. Zu gewinnen gibt es Kita-Stunden im Wert von 25’000 Franken.























Zum Ausgangspunkt der Content-Strategie zählt die von Swiss Life durchgeführte Studie zum Thema Teilzeit. Anlässlich eines Family-Weekends wurden die Ergebnisse in Form von Interviews und Gruppendiskussionen weiter vertieft. Daraus ist weiterer Content für Native-Ads, Blogs und Social-Media für die Owned-Kanäle entstanden, der während der Kampagnenlaufzeit in die Kommunikation mit einfliessen wird.

The House ist im Paid-Media-Bereich strategisch wie auch im operativen Betrieb über die diversen Kanäle verantwortlich. Die Media-Kampagne bewirbt die jungen Familien in der Auftaktphase neben thematisch-unterschiedlichen Online- und Social-Media-Formaten auch mit grossflächigen Video-Sitebar-Ads auf diversen Zielgruppen-Hotspots und Netzwerken in der gesamten Schweiz. Nachgelagert wandelt sich der Einsatz der Kampagne bis Ende Jahr auf eine ausgeklügelte AlwaysOn-Strategie rund um affine Themen- und Qualitätsplatzierungen in den Online-Medien und Social-Networks sowie um relevante Partnerschaften und Content-Integrationen mit ausgewählten Familienportalen.

Verantwortlich bei Swiss Life: Die Teams von Swiss Life Verantwortlich bei The House: Grischa Rubinick (Executive Creative Director), Sascha Borsai (Creative Director), Roger Dobmann (Senior Art Director), Mateja Aleksic (Digital Art Director), Alia Malash (Junior Texterin), Nico Podgorny (Director Consulting), Nadine Vasella (Senior Consultant), Nahuel Morales (Consultant), Stephan Suter (Media Director), Verena Hofmann (Senior Media Consultant), Nikolina Caleta (Senior Media Consultant), Luzian Storrer (Senior Media Consultant), Daniel Nussbaumer (Senior Media Consultant), Sara Meister (Senior Quality Manager), Andreas Jorgella (Strategie & Business Development), Sebahat Derdiyok (Agency Producing & Art Buying). Film und Fotografie: Randy Tischler(pd/wid)